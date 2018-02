LA MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE À TIZI OUZOU Benghebrit "scanne" le secteur

Par Kamel BOUDJADI -

Une visite très instructive pour la ministre

lors du premier jour de sa visite dans la wilaya, la ministre s'est longuement entretenue avec les cadres de son département.

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghebrit, était hier dans la wilaya de Tizi Ouzou où elle effectuait une visite de travail. Celle-ci qui se poursuit aujourd'hui intervient alors que les élèves de la wilaya de Tizi Ouzou voient plus que jamais le spectre de l'année blanche se profiler à l'horizon à mesure que le conflit entre le Cnapeste et la tutelle s'éternise. Hier donc, alors qu'une rencontre était attendue entre la ministre et les partenaires sociaux tard dans l'après-midi, la visite a quant à elle commencé par des tournées à travers plusieurs écoles et des projets de construction d'écoles dans la ville de Tizi Ouzou et de sa périphérie comme la nouvelle ville de Oued Falli.

En effet, lors de son premier après-midi dans la wilaya, Nouria Benghebrit s'est longuement entretenue avec les cadres du secteur. Prenant la parole, la ministre est longuement revenue sur les conséquences de la grève qui pèse surtout sur la scolarité des élèves qui se trouvent pénalisés. Benghebrit a également rappelé que l'élève doit être au centre des préoccupations de toutes les parties.

Pour convaincre de la nécessaire stabilité qui doit régner dans le secteur, la ministre a rappelé que l'Algérie vit au milieu d'une zone stratégique qui connaît de multiples turbulences. La vigilance, ajoute-t-elle, doit être de mise afin d'éviter les situations conflictuelles. Plusieurs questions ont été soulevées et discutées avec la responsable du secteur de l'éducation. Des soucis, il y en a beaucoup. Nombreux sont ceux qui ne pouvaient figurer dans le cadre d'une visite, mais qui constituent, au quotidien, une source inépuisable de tracasseries conduisant souvent à des conflits. Le plus récent en est un exemple des plus illustratifs, à savoir la grève des lycéens de Ouaguenoun qui ne pouvaient plus suivre les cours dans des classes «gelées».

La panne de la chaudière, qui s'était éternisée, a donc fini par contraindre les lycéens à quitter les bancs jusqu'à la réparation de celle-ci. Il est à noter également que la ministre a eu un aperçu sur le secteur dans la wilaya de Tizi Ouzou qui souffre d'un déficit en personnel. Selon les chiffres obtenus, quelque 287 écoles primaires, collèges et lycées n'ont pas de directeurs depuis la rentrée.

Un manque causé, selon les responsables du secteur, par le manque de postulants aux postes. Le secteur souffre également de divers problèmes comme la surcharge des classes, qui contraint certains directeurs à passer à la double vacation.

Ce système nuit gravement aux parents qui doivent se consacrer quotidiennement aux enfants scolarisés dans le cycle primaire. Le secteur souffre également de la fermeture des cantines scolaires qui contraint aussi les enfants à se nourrir de pizzas et de pains au chocolat au détriment de leur santé.

Par ailleurs, après la journée d'hier, Nouria benghebrit est attendue aujourd'hui, selon le programme établi par la cellule de communication de la wilaya, dans la commune de Abi Youcef pour une visite au village le plus propre de la wilaya, Tiferdhoud.

Cette belle localité a été sacrée lauréate du concours Rabah Aïssat du village le plus propre lancé il y a plusieurs années par l'APW de Tizi Ouzou. Enfin, notons que le point important de la première journée de la visite était relatif à la rencontre prévue, tard dans l'après-midi avec les partenaires sociaux.