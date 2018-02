EN DÉPIT DE SON IMPORTANCE DANS LA COMMUNICATION Plusieurs institutions négligent facebook

Par Madjid BERKANE -

Pour rappel, les ministères et les administrations ont déjà échoué dans l'adaptation à l'ère technologique

Le citoyen veut des pages plus dynamiques, plus riches, diversifiées, interactives et surtout actualisées.

La communication via les réseaux sociaux est très loin d'être le fort des institutions algériennes. Une simple «promenade» à travers les pages officielles (facebook) de nombre de ministères et autres institutions, est largement suffisante pour mesurer le retard qu'elles accusent.

Alors que certains ministères se contentent de la publication de photos des visites de leurs ministres respectifs, d'autres «osent» publier des communiqués et comptes-rendus de certaines conférences et activités organisées par leurs soins. La publication des photos et des communiqués est aussi une façon de communiquer, mais elle est très loin d'être au niveau que mérite le citoyen algérien de 2018 passant les trois quarts de son temps connecté sur ce même espace, dénoncent des internautes. Ce dernier rêve en effet de pages plus dynamiques, plus riches, diversifiées, interactives et surtout actualisées. Une sorte d'interface où il peut communiquer, échanger, réagir, se renseigner, s'informer, se plaindre et avoir des réponses à des questions qui l'inquiètent, et ce, à tout moment. Le paradoxe dans tout cela, indiquent des internautes dans leurs échanges et commentaires, est que la majorité des ministres se dit pour la modernisation et l'intensification de cette forme de communication. Certains ministres, à l'image de ceux de l'Habitat, des Affaires religieuses et du Tourisme insistent lors de leurs visites de travail auprès de leurs cadres, afin de rendre transparents les services de leurs ministères respectifs sur l'espace bleu et de communiquer en permanence avec les citoyens. Le deuxième grand paradoxe pour les Algériens dans cet état de fait est que certains ministères, tels que celui du Tourisme par exemple, est tenu normalement de faire preuve d'imagination et de créativité. Il doit normalement faire, indique-t-on, de la promotion pour les atouts touristiques de l'Algérie à travers la page de son site et celles des wilayas. Il doit y animer même une sorte de forums sur l'état du tourisme en Algérie, et ce, afin de permettre aux Algériens d'exprimer leurs points de vue et de suggérer des solutions pouvant améliorer le tourisme en Algérie.

Cet espace permettra également aux étrangers, du moins pour ceux qui ont séjourné en Algérie, de dire ce qu'ils pensent des potentialités de l'Algérie et de la qualité des prestations.

Tous ces points de vue ne peuvent, mentionnent des internautes, qu'être positifs et constructifs pour le développement du tourisme en Algérie. Ceci est valable aussi pour le ministère des Affaires religieuses- s'il disposait d'une page riche- qui aurait permis à beaucoup d'Algériens, particulièrement des jeunes, d'accéder à certaines fetwas conformes au référent religieux national et leur épargner ainsi de nombreuses fetwas dangereuses venant de l'étranger. Plus que cela, le département de Mohamed Aïssa aurait facilement expliqué les principes de la finance islamique aux Algériens qui ignorent encore tout en ce qui la concerne.

Par ailleurs, l'enrichissement des pages facebook des ministères et d'autres institutions publiques aurait contribué à l'amélioration du service public. Mieux encore, une page dynamique animée par des cadres qualifiés pourrait même venir à bout de la bureaucratie rongeant encore certains départements ministériels et administrations. En outre, l'alimentation de ces pages en temps réel aurait contribué à l'éradication d'un autre mal caractérisant l'administration algérienne, à savoir l'opacité. Sur un autre plan, et au-delà de l'éradication de la bureaucratie et de l'opacité, la communication via les réseaux sociaux, aurait instauré facilement le principe de la démocratie participative. Pour rappel, les ministères et les administrations ont déjà échoué dans l'adaptation à l'ère technologique.

En effet, il y a quelques années, le même problème se posait avec la gestion et l'animation des blogs. Pis encore, de nombreux ministères ont dépensé de l'argent pour la création de ces blogs pour les abandonner ensuite sans s'en servir. Toutefois, il faut souligner que certains ministères sortent du lot et font des efforts énormes pour pouvoir être en phase avec l'époque. C'est le cas du ministère de l'Intérieur et celui de l'Education nationale. La qualité des publications et surtout l'instantanéité de ces dernières fait chaud au coeur.