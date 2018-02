APRÈS LA RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ Les paramédicaux gèlent leur grève

Par Massiva ZEHRAOUI -

Retour à la normale précaire... chez les blouses blanches

Le dialogue a fini par payer. Les paramédicaux suspendent leur mouvement de grève. C'est là, la conclusion du conseil national du Syndicat algérien des paramédicaux, après concertation.

Le gel de la grève, intervient ainsi suite à la rencontre qui s'est déroulée mercredi dernier, entre les représentants de cette entité syndicale et la tutelle. «Lors de l'entrevue, nous avons décelé une bonne volonté du ministère de la Santé au fait de concrétiser la prise en charge de nos doléances», nous a expliqué, hier, le président du SAP, Lounès Ghachi. Il souligne que pour l'heure, il s'agit de répondre à certains points de la plate-forme des revendications préalablement présentés. Lesquels, dit-il, nécessitent une prise en charge sur le court terme. «Ils devraient en principe être réglés dans les jours qui viennent», a-t-il soutenu, tenant par ailleurs à soulever que c'est l'occasion pour la tutelle d'appliquer réellement cette volonté, en réglant du moins, une partie des problèmes portés par le personnel paramédical depuis un moment. Cependant, Lounès Ghachi nous fait comprendre que l'ensemble des travailleurs de la corporation qu'il représente est bien conscient du fait qu'en ce qui concerne la pleine satisfaction de l'ensemble des revendications, celle-ci prendra un peu plus de temps. Cela dit, il tient à préciser qu'à ce titre, «le SAP n'attendra pas éternellement, d'ailleurs un délai a été fixé pour la tutelle, afin de répondre aux réclamations restantes».

Le secrétaire général du SAP a également avancé qu'en marge de cette réunion, l'ensemble des représentants des paramédicaux a demandé l'installation d'une commission entre les deux parties, pour le suivi du cheminement de leur dossier. Pour rappel, le SAP avait appelé, il y a quelques jours de cela, à la tenue d'une grève ouverte, dont le premier jour devait être demain. Suite à cette annonce, le gouvernement avait organisé des rencontres qui n'avaient débouché sur aucune réelle issue.

La dernière rencontre, qui a eu lieu, la semaine passée a été celle qui a fini par convaincre les grévistes de ne pas opter pour la grève illimitée.

Une réunion que le responsable du ministère de la Santé avait qualifiée de «positive». Il a été décidé de la mise en place d'un groupe de travail pour suivre le dossier du personnel paramédical. Les deux parties ont ainsi conclu à l'élaboration d'un procès-verbal.

La décision des paramédicaux de recourir à une grève illimitée a suscité une très grande inquiétude dans le secteur de la santé. Car, effectivement tout portait à croire que le pourrissement d'une situation déjà peu reluisante, n'était pas loin, sachant que le poids de la grève illimitée des médecins résidents se faisait assez ressentir. Avec un autre débrayage du même genre dans un seul secteur, cela risquait en effet de prendre une toute autre dimension.

Le fait que le corps paramédical décide de renoncer à sa grève, apaisera un tant soit peu la tension. Néanmoins, le gouvernement devra tenir ses engagements et répondre de façon effective à l'ensemble des revendications des paramédicaux dans les délais fixés. Dans le cas de figure où cela ne se réalise pas, il n'est pas exclu que le personnel paramédical décide de remonter avec la protesta.

Par ailleurs, étant donné que les pourparlers ont apporté leurs fruits pour les paramédicaux, peut-être en sera-t-il de même pour les médecins résidents, qui ont entamé leur troisième mois de protestation. Ces derniers seront reçus aujourd'hui même, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans le cadre des travaux du comité intersectoriel chargé du dossier. Il sera question de discuter sur le point du service civil et tous les points qui y référent.