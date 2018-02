TIZI OUZOU Une meilleure prise en charge des malades

le premier et meilleur moyen de lutte contre le cancer est le dépistage précoce.

D'énormes progrès ont été enregistrés, ces dernières années, à Tizi Ouzou, en matière de prise en charge des malades atteints de différents types de cancer. Mais en dépit de cette avancée, on enregistre encore entre 1000 et 1500 nouveaux cas, annuellement dans la même wilaya. En tête, viennent trois types de patients.

Ceux qui sont atteints d'un cancer digestif, d'un cancer du poumon ou d'un cancer de l'utérus. Le cancer du côlon est également très fréquent, selon un bilan établi par des spécialises exerçant dans les établissements hospitaliers de la wilaya de Tizi Ouzou.

A Tizi Ouzou, le service d'oncologie du CHU Nedir-Mohamed reçoit en moyenne une vingtaine de nouveaux malades chaque semaine. Tous les spécialistes de la question à Tizi Ouzou s'accordent à affirmer que le nombre de personnes atteintes de cancer est en progression ces dernières vingt années.

Et le régime alimentaire adopté par les citoyens est pour beaucoup dans cette hausse alarmante du nombre de patients atteints du cancer. D'autres facteurs constituant des éléments déclencheurs comme la cigarette, le tabac à chiquer et l'alcool sont aussi pour beaucoup dans la progression de ce fléau qui endeuille plusieurs familles chaque année, notamment à cause de la prise en charge tardive de la maladie.

L'un des points les plus positifs dans la prise en charge des malades à Tizi Ouzou, c'est le fait que ces derniers ne soient plus obligés de faire la navette jusqu'à Alger plusieurs fois par mois pour les séances de chimiothérapie. Le service en question à Tizi Ouzou assume ce travail désormais avec un suivi de pas moins de 30 malades quotidiennement alors que 50 patients sont pris en charge en mode consultation.

D'ailleurs, compte tenu de sa performance, le service d'oncologie de Tizi Ouzou reçoit même des malades d'autres wilayas limitrophes comme Bouira, Boumerdès et même Béjaïa. Les patients de ces trois wilayas représentent d'ailleurs 30% des malades soignés à Tizi Ouzou.

L'unité d'oncologie existe depuis 2006, mais la qualité et la capacité de ses prestations se sont sensiblement améliorées depuis. Alors qu'au départ, environ

200 malades y étaient soignés, aujourd'hui, on en est à plus de 1300. Sur le plan financier, la prise en charge des malades cancéreux revient trop cher à l'Etat.

On en veut pour exemple le fait que le service d'oncologie du CHU de Tizi Ouzou consomme à lui seul la moitié du budget de cet hôpital! Et le dépistage tardif du cancer exige plus de moyens pour sa prise en charge. Plus d'examens, davantage de traitements et les chirurgies engrangent inévitablement un surcroît de dépenses qui se chiffrent en milliards de dinars.

Quel est donc le premier et meilleur moyen de lutte contre le cancer? c'est le dépistage précoce, répondent les spécialistes de Tizi Ouzou à chaque fois que l'occasion leur est donnée pour parler de cette maladie. Il y a lieu de rappeler en outre que la wilaya de Tizi Ouzou s'est enrichie ces dernières années avec de nombreuses infrastructures en la matière qui lui faisaient cruellement défaut avant l'année 2006.

Ainsi, après le service d'oncologie ouvert en 2006, la wilaya a aussi bénéficié d'un autre projet important. Il s'agit du centre anticancer de Draâ Ben Khedda. Ce dernier va parer, notamment au problème de

l'inexistence d'une radiothérapie dans les établissements publics de la région.

Il y a lieu de souligner que le privé a également apporté sa touche dans la prise en charge de cette maladie. Ainsi, l'hôpital des chahids Mahmoudi assure, depuis son ouverture, une prise en charge personnalisée des patients. D'ailleurs, cet hôpital se définit d'abord et avant tout comme un établissement hospitalier spécialisé dans le diagnostic et le traitement des pathologies cancéreuses, basés sur une approche multidisciplinaire et multimodale intégrée pour la prise en charge du patient.

Il faut aussi saluer le travail énorme qu'effectuent en permanence tous les membres de l'association El Fedjr de lutte contre le cancer de la wilaya de Tizi Ouzou.

Cette association est présente sur tous les fronts depuis plus de 20 ans. Elle accompagne les malades et leurs familles et les sensibilise. Elle est constamment à l'écoute de cette frange de la société.