LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS DESTINÉS AUX ALGÉRIENS DE L'ÉTRANGER 6000 demandes enregistrées

Par Bouzid CHALABI -

Ce qu'il faut surtout retenir à travers cette initiative c'est la célérité de sa mise en oeuvre. Un détail important pour ne pas dire essentiel.

Quarante huit heures après l'ouverture du site Internet permettant aux citoyens non-résidents en Algérie de postuler pour l'acquisition d'un logement promotionnel public (LPP), le compteur affichait plus de 6 000 demandes. C'est dire que l'initiative du gouvernement de permettre à notre communauté installée à l'étranger de pouvoir acquérir un logement selon la formule LPP, a suscité un grand engouement auprès de cette dernière (la communauté). Selon le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme Abdelwahid Temmar, qui a livré ce chiffre hier à l'occasion d'une cérémonie de remise des clés à 50 bénéficiaires de logements de la formule Aadl sur le site de la Nouvelle-Ville de Sidi Abdellah, les demandes proviennent de 20 pays différents. Du coup, on peut avancer que le gouvernement a vu juste en prenant une telle initiative, dans le sens où elle a un double avantage: celui de permettre au pays de renflouer ses caisses en devises étrangères, en nette régression ces trois dernières années, et de permettre à des centaines de nos ressortissants à l'étranger d'avoir un point d'attache dans leur pays. Il faut dire aussi qu' à travers cette initiative, c'est le PIB du pays qui va en être récipiendaire. Comme il faut rappeler au passage que notre communauté envoie très peu d'argent au pays contrairement aux Marocains et aux Tunisiens installés à l'étranger et donc on peut croire qu' à travers cette initiative, la donne va changer. Ce qui est d'ailleurs tout à l'avantage du pays dans la mesure où tous les logements qui seront destinés à cette catégorie de citoyens sont payés cash et en devises étrangères.

Un petit calcul d'épicier le démontre. En effet, 2 000 logements vendus à raison d'au moins 50 000 euros, peut rapporter à l'Etat, qui d'ailleurs n'aura pas beaucoup contribué à cette formule, la bagatelle de 1 000 000 d'euros. Autre effet positif de cette mise en vente de logements au profit de nos ressortissants: c'est le fait que cela va booster le marché de l'équipement domestique. Mais ce qu'il faut surtout retenir à travers cette initiative, c'est la célérité de sa mise en oeuvre.

Un détail important pour ne pas dire essentiel. En effet, elle va certainement mettre en confiance nos ressortissants qui jusqu'ici ont combien de fois été déçus par les promesses non tenues par les gouvernements successifs

Par ailleurs, il faut croire que notre diaspora va faire la bonne lecture de cette initiative et sa rapide mise à exécution, ces derniers restant indécis quant à venir investir en Algérie du fait de multiples entraves et surtout de la lourdeur administrative longtemps décriée par ces deniers. Aujourd'hui, on peut avancer que tous les sceptiques vont s'atteler à revoir l'approche sur le climat des affaires dans leur pays d'origine.