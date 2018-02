CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Des arbres, encore des arbres à Djebel El Ouahche

Par Ikram GHIOUA -

Le froid et la pluie n'ont pas empêché les défenseurs de la nature de célébrer la Journée mondiale des zones humides. Celle-ci a été organisée par les cadres et responsables de la direction de l'environnement, celle de la protection des forêts en collaboration avec l'Union nationale pour la promotion du mouvement associatif. Les participants qui ont réussi à attirer beaucoup de monde ont souhaité que la célébration de cette journée soit un fait concret, loin des salles de conférences et de discours stériles, sans suite, pour sortir dans la nature et apporter un plus. Ainsi, on note une action de ramassage d'ordures et plantation d'arbres. Cette opération a eu lieu au niveau de Djebel El Ouahche, un lieu longtemps délaissé et qui jadis faisait le bonheur des familles pour des moments de détente. Les participants ont tenu à marquer cette journée par un geste simple, mais qui signifie le grand respect que l'on doit aux espaces qui permettent aux Constantinois des instants d'évasion pour oublier le stress de la ville et la routine qui bloque toute envie de répondre aux besoins de l'homme. «En rendant favorable un espace de détente, cela répond à un besoin humain», nous déclare Fakroune Djallel, le coordinateur de wilaya de l'Unpma. Pour lui «il ne faut pas attendre que l'Etat fasse tout à notre place et quand la volonté est là, tout est possible». On apprend également que ça ne sera pas le seul acte dans ce sens puisque les initiateurs comptent rendre à Constantine toute sa splendeur en matière de verdure. El Mridj, qui reste aussi un lieu très convoité par les familles, connaîtra prochainement la même opération.

La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année en début du mois de février depuis 1997 et elle est consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides. Cette date coïncide avec la signature de la convention de Ramsar en Iran, par pas moins de 157 pays. Autour de cette date et souvent durant tout le mois, la célébration de la Journée mondiale des zones humides mobilise de très nombreuses manifestations dans le monde.