PRÉPARATIFS POUR LA SAISON ESTIVALE Oran se met en marche

Par Wahib AïT OUAKLI -

La réalisation de la majeure partie des hôtels a été financièrement soutenue par les fonds d'Etat dans le cadre de la politique de développement touristique.

C'est parti. C'est la saison estivale de l'année en cours pour laquelle les services locaux se mettent d'ores et déjà à pied d'oeuvre. La commission de wilaya en charge du tourisme a entamé, dès hier, ses sorties portant sur les préparatifs de la saison d'été. De telles sorties, qui dureront jusqu'à jeudi, seront l'occasion pour visiter 33 plages devant être autorisées à la baignade et relever les défauts à colmater d'ici le coup d'envoi d'une saison devant servir de tremplin pour attirer le maximum de touristes, nationaux et étrangers. Ces défaillances se résument essentiellement dans les aménagements des plages, des parkings et autres nécessités ayant fait l'objet de défauts durant les exercices écoulés. Forte de son image touristique d'excellence, la wilaya d'Oran, sous l'impulsion de l'actuel jeune wali, se veut être, plus que jamais, une ville accueillante et encore plus belle comparativement à ce qu'elle était. Aucune embûche ne peut entraver une telle démarche pour laquelle se sont inscrits les responsables locaux, à moins d'une embûche d'ordre bureaucratique ou administrative. Ce qui ne l'est pas pour le moment étant donné que la wilaya d'Oran, par le biais des responsables locaux et hiérarchiques, s'inscrit dans une optique lui permettant d'arracher le titre d'une métropole régionale devant rivaliser avec les grandes cités entourant le Bassin méditerranéen. Rien n'indique le contraire. La majeure partie du budget destiné au développement local est injecté dans les fonds de cette wilaya à vocation touristique. N'empêche toutefois que des responsables locaux ont, à plus d'un titre, réussi à clochardiser une telle ville ayant été, depuis la nuit des temps, budgétivore. Il n'est un secret pour personne que les plages d'Oran accueillent annuellement une moyenne de 20 millions d'estivants. La majeure partie de ces touristes rentrent chez eux déçus vu les services déplorables auxquels ils ont eu droit. Ce ne serait plus le cas dorénavant. La crise économique sévit de plein fouet, la course est effrénée. D'où d'ailleurs, les sorties des membres de la commission en charge du classement des hôtels et l'évaluation du niveau des prestations prodiguées dans ces hôtels de luxe dont la majeure partie a été financièrement soutenue par les fonds d'Etat dans le cadre de la politique du développement touristique. Ce qui amène à dire qu'aucun relâchement n'est permis. Qu'à cela ne tienne étant donné que la plaie risque d'être béante si l'on ne prend pas compte de la plus value engrangée par le secteur du tourisme. C'est du moins le cas de la wilaya d'Oran dont tous les atouts lui permettent de redynamiser un tel secteur qui a agonisé pendant de longues décennies tant que celui-ci a été, pendant de longues années, pris en charge par l'Etat, aussi bien dans les aménagements des sites touristiques que dans le règlement des situations conflictuelles opposant souvent les employés à l'administration ainsi que dans toutes les pertes sèches que subissaient des complexes et des hôtels d'Etat. La question a été posée autrement par les bonnes volontés porteuses des projets: pourquoi ne ferait-on pas d'Oran une ville totalement touristique? C'est à partir d'une telle interrogation que cette cité a, à la faveur des différents projets, été relookée et pris une autre image d'une belle carte postale aux couleurs pouvant facilement attirer des touristes payant cash, sans aucun retard, tout comme dans la Tunisie ou encore en Espagne. Il était plus que temps de voir les choses telles qu'elles sont, d'où d'ailleurs l'accent mis sur le renforcement des zones d'expansion touristiques, la sauvegarde des sites historiques comme le vieil Oran de Sidi El Houari, mais aussi le développement du tourisme d'affaires. Le Méridien Hôtel ainsi que le Centre des conventions d'Oran ainsi que la chaîne hôtelière Eden constituent des exemples concrets de la réussite du développement d'un tel segment tant rentable. En attendant la réussite du tourisme sélectif, le cap est mis sur le tourisme de masse. C'est tout de même toujours du tourisme. Pour peu que les caisses enflent.