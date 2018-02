TANDIS QUE LE DIALOGUE SE POURSUIT AVEC LES GRÉVISTES L'opposition surprend les Algériens

Par Hasna YACOUB -

Plusieurs secteurs vivent au rythme de grèves répétitives et déstabilisantes

L'opposition ne s'est guère solidarisée avec les mouvements de grève qui continuent de paralyser des secteurs vitaux en Algérie, à savoir l'éducation et la santé. La position des partis politiques montre, s'il y a lieu, une prise de conscience collective de la situation politique et économique actuelles du pays.

Les mouvements de protestation marquent la scène sociale depuis quelques mois. Plusieurs secteurs vivent au rythme de grèves répétitives et déstabilisantes. Les pouvoirs publics tentent, vaillamment, d'absorber la grogne syndicale, alors que le citoyen affiche son exaspération face à des conflits sociaux qui tendent vers le pourrissement. Qu'en est-il de la classe politique? Le rôle essentiel des partis politiques est bien de participer à l'animation de la vie politique et sociale. Ces derniers, qui sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement, devaient se prononcer par rapport à ce bouillonnement du front social et auquel se retrouve confronté, seul, le gouvernement. La tempête syndicale est une actualité brûlante qui ne semble pourtant pas avoir accaparé l'intention de la majorité des partis politiques. Certains d'entre eux se sont contentés d'appeler au dialogue. Cependant, aucun parti politique, qu'il soit de l'alliance ou de l'opposition, n'a exprimé son soutien à ces mouvements de protestations. Pour certains, il s'agit d'une position politique bien réfléchie. Pour d'autres, ce n'est que le prolongement d'une longue léthargie. Dans les deux cas, ce profil bas affiché par les formations politiques ou encore leur silence équivaut, à ne pas en douter, à un désaveu de l'action syndicale. De tout temps, celle-ci s'est croisée avec l'action politique et les revendications sociales ont toujours été «récupérées» par les partis politiques qui les intègrent dans leurs discours pour faire pression sur les pouvoirs publics. Ce n'est, cependant, pas le cas aujourd'hui. L'opposition ne s'est guère solidarisée avec les mouvements de grève qui continuent de paralyser des secteurs vitaux en Algérie, à savoir l'éducation et la santé. La position des partis politiques montre, s'il y a lieu, une prise de conscience collective de la situation politique et économique actuelles du pays. Les hommes politiques semblent rejoindre le simple citoyen dans son raisonnement, à savoir que même si le droit à la grève est un droit constitutionnel, il n'empêche qu'il ne faut pas en abuser et arriver à une situation de pourrissement. Surtout en cette période où l'Algérie, économiquement fragile, doit absolument préserver son équilibre social. Les partis politiques, autant que le citoyen lambda, refusent que l'entêtement dans la revendication des droits conduise vers des situations de chaos. Occuper les rues, barricader les routes et geler l'activité de plusieurs secteurs, sont des actions qui, en convergeant, risquent de mener le pays vers le désordre et la violence. L'Algérien est loin d'aspirer à revivre une nouvelle ère de violence. Ce refus, faut-il le rappeler, le peuple l'a déjà exprimé clairement, en votant pour tourner la page sanglante du terrorisme ou encore, en restant à l'écart des révolutions arabes. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui affichent leur refus d'arriver à une situation de non- retour. Ce qui confirme que l'opposition algérienne est une opposition saine qui ne fuit pas ses responsabilités. Et en parlant de responsabilité, il y a lieu de se poser des questions sur celle des enseignants grévistes ou encore celle des médecins résidents.

Les premiers semblent complètement insensibles au désarroi des élèves qui risquent l'année blanche. Et pourtant, «l'enseignant possède un dépôt sacré qui le rend un homme sacré», sommes-nous tentés de le dire en paraphrasant le poète arabe Ahmed Chawki: «Le maître a failli être prophète!». Car c'est bien la vertu de l'enseignant, ses efforts et ses oeuvres qui concourent à l'enrichissement de l'humanité, contribuent au développement de son pays et à la quiétude de l'esprit et de la conscience. Peut-on trahir cette mission céleste quelle qu'en soit la raison? Qu'en est-il quand ces raisons ne valent pas réellement le sacrifice de l'avenir des enfants? Le Cnapeste refuse de reprendre les cours après près de trois mois de grève et met en danger l'année scolaire, exigeant principalement que les salaires des grévistes ne soient pas ponctionnés! Désolant que de voir un syndicat prendre en otage tout un pays, alors même qu'il est désapprouvé par sa propre famille syndicale qui estime que la grève est injustifiée, par les parents d'élèves qui en plus d'un dépôt de plainte, ne cessent de manifester et enfin, par une grande partie de ses adhérents qui se sont désolidarisés du mouvement de protestation. Les seconds sont les médecins résidents. Ces derniers ont porté une plate-forme de revendications contenant plusieurs points et avaient raison de le faire. Exiger un logement décent lors d'une affectation à l'intérieur du pays et un plateau technique fonctionnel pour mener à bien le geste médical, sont des revendications qui relèvent des besoins primaires, ne devant d'ailleurs même pas figurer sur une liste de revendications. Demander l'autorisation du regroupement familial pour les couples de médecins résidents et l'introduction de mesures incitatives ou encore le droit de bénéficier des oeuvres sociales, le droit à une journée pédagogique sont également des revendications légitimes. Cependant, en ce qui concerne la demande d'annulation du service civil, là il y a à dire. La première question qui doit être posée est celle de savoir si les habitants des zones reculées en Algérie ne sont pas des Algériens à part entière? Car si l'Etat répond favorablement à l'exigence des médecins résidents, il va, à ne pas en douter, léser ses citoyens. Ces derniers n'auront pas les mêmes droits d'accéder aux soins que leurs concitoyens des régions du Nord. Autre question: le médecin, formé pendant 25 ans par son pays, qui lui assure un enseignement gratuit, n'a-t-il pas des devoirs envers ce pays? un devoir qui pourrait se traduire dans l'accomplissement du service civil. Au- delà de ce devoir envers la patrie, le médecin ne prête-t-il pas le serment d'Hippocrate où il promet et jure «de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux»? Ne s'engage-t-il pas également lors du serment «à donner mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera»? Aujourd'hui, ce sont les enfants des régions enclavées qui le demandent. Leur appel sera-t-il entendu par les médecins résidents?