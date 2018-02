AHMED GAÏD SALAH À PROPOS DES RETRAITÉS "Ils sont manipulés contre l'intérêt de leur patrie"

Par Ikram GHIOUA -

Certaines parties veulent et oeuvrent «à travers certaines plumes aux intentions malveillantes, à faire aboutir leurs projets de porter atteinte à notre patrie, l'Algérie».

En visite d'inspection et de travail à la 6e Région militaire de Tamanrasset, le vice-ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah a déclaré dans une allocution prononcée en la circonstance, que la glorieuse histoire de l'Algérie et son passé «exigent inéluctablement un dévouement absolu à l'Algérie, à son peuple et ses intérêts sont de ne pas se laisser tromper par ceux qui veulent impliquer une catégorie de retraités dans des questions qui nuisent à leurs intérêts et à l'intérêt de leur pays».

Par cette déclaration, le vice-ministre de la Défense nationale s'adresse aux agitateurs de la mouvance islamiste et aux députés pour tracer une ligne rouge démontrant que l'ANP refuse les tendances qui divisent le peuple et son armée. A ce même sujet, il ajoute «avec ce dévouement et avec l'élan de cette loyauté pleine de patriotisme, l'Armée nationale populaire continue, avec détermination, sa démarche professionnelle dont les valeurs découlent de notre référentiel révolutionnaire et de notre Histoire nationale qui recèle tant de fidélité à l'Algérie et de loyauté à ses intérêts suprêmes et sa bonne réputation qui demeurent à jamais au-dessus de toute considération».

Ciblant des partis politiques sans les nommer le chef d'état-major de l'ANP a aimé préciser que «ces éthiques dont l'épine dorsale est la préservation de ce renom mérité qui représente le prolongement logique de celui marqué par nos chouhada avec leur sang. Une réputation que personne n'a le droit d'entacher. Est-il de l'intérêt de l'Algérie de voir quelques parties manigancer sans conscience, pour compromettre certains retraités et les manipuler pour des fins qui ne servent ni leurs intérêts ni l'intérêt de leur patrie?»

Dans sa déclaration, Gaïd Salah n'a pas hésité à rappeler à l'ordre ces mêmes formations en les distinguant en parties «qui veulent et qui oeuvrent, à travers certaines plumes aux intentions malveillantes, de faire aboutir leurs projets de porter atteinte à notre patrie, l'Algérie, qui demeurera, à jamais et malgré eux, grande et digne afin de relever tous les défis et de consolider davantage la sécurité et la stabilité, poursuivant son parcours de développement ambitieux».

Il précisera notamment que «celui qui emploie ces plumes et abuse de ces tribunes est parfaitement conscient de ses desseins pernicieux, avec lesquels il oeuvre désespérément à nuire aux grandes évolutions que connaît l'Armée nationale populaire, en omettant, voire ignorant, que nul ne pourra tromper ceux qui ont l'intime conviction que le bon citoyen conscient, loyal et honnête est celui qui s'interroge toujours sur ce qu'il a apporté à sa patrie avant de demander ce que la patrie lui a donné». Par ailleurs et dans son intervention devant les hauts cadres de l'ANP de la région, suivie en visioconférence par l'ensemble des éléments de l'ANP de la 6e Région militaire, il précisera que le Haut Commandement de l'ANP vise de nouveaux acquis. A ce propos justement, il souligne, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale «... tous les potentiels sont mobilisés et tous les moyens et les capacités sont investis afin de pouvoir réunir tous les éléments de force qui nous permettent de concrétiser, chaque jour, de nouveaux acquis qui confirment l'importance majeure qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à atteindre les objectifs escomptés».

Le vice-ministre de la Défense nationale avait assuré, tout en saluant les efforts laborieux et soutenus que déploient les éléments de ces unités sur le terrain avec dévouement et fidélité à leur peuple et leur pays l'Algérie, d'où leur imprégnation des valeurs de sacrifice et de conscience de l'importance de la mission qui leur est assignée en toutes circonstances: «Notre vision, au sein de l'Armée nationale populaire, est ouverte et ambitieuse dont les objectifs et les fins sont bien définis. Une vision aboutie comme en témoignent les faits sur le terrain, car elle puise d'une noble source qu'est l'Algérie aux valeurs éternelles et à l'Histoire nationale riche et prestigieuse. Pour lui, «l'Algérie constitue également l'ultime finalité de cette vision pour un futur glorieux et prometteur», avec cette dynamique, ajoute-t-il, «les composantes de notre armée sont devenues comme de véritables cellules d'abeilles en termes de travail laborieux, conscient, persévérant et déterminé à réussir».