PROPOSITIONS DE LA TUTELLE AU COLLECTIF DU CAMRA Les médecins résidents dénoncent

Par Massiva ZEHRAOUI -

Suite à l'impasse qui a caractérisé la réunion de la commission intersectorielle, lundi dernier, les médecins résidents accusent le gouvernement de «tentative malsaine». Pour Ikbal Abderrahim, représentant des médecins résidents d'Oran, la démarche du gouvernement est en effet suspecte en ce qui concerne notamment la question de la réduction des spécialités concernées par le service civil. «La tutelle n'a pas arrêté de nous chanter que le service civil est intouchable», a-t-il indiqué. Or, poursuit-il, «les 19 spécialités qu'il est question de supprimer sont indispensables pour la couverture sanitaire». Il a souligné par ailleurs que cette décision démontre que le gouvernement ne prend finalement pas en compte la nécessité de cette couverture. «Je tiens à souligner que dans ce cas de figure précis, un bon nombre de médecins spécialistes se retrouveront au chômage», fait-il savoir. D'après lui, il est inconcevable que des spécialités telles que la neurochirurgie, la psychiatrie ou encore la pneumonie soient supprimées. Le même représentant a souligné que la tutelle a par conséquent carrément supprimé le service civil pour ces branches. Insistant de ce fait que la revendication principale des médecins résidents quant à la question du service civil se trouve être l'abrogation du caractère obligatoire de ce service et non sa suppression. Ikbal Abderrahim a par ailleurs déploré l'absence de mesures incitatives, seules garantes de la prise en charge effective de l'ensemble des revendications. S'agissant de la question du logement, le délégué nous a expliqué que là encore, il s'agit de promesses dans le vide. «Jusque-là, le problème des logements de fonction existe bel et bien, qu'est-ce qui nous garantit que cela va changer à l'avenir?», s'est -il interrogé. Il a en outre fait savoir que les médecins ont en conséquence, proposé de bénéficier d'une prime de location, laquelle dit-il se trouve être une alternative «pouvant satisfaire les deux parties». Autre point soulevé par Ikbal Abderrahim, celui du regroupement familial, lequel explique-t-il constitue un vrai problème. En sachant que ce regroupement concerne exclusivement les couples de médecins «donc le médecin qui n'est pas marié à son homologue se verra contraint de travailler loin de sa famille», soutient-il, affirmant que cela est tout à fait absurde. Les propositions présentées par la tutelle n'ont visiblement pas dissuadé les protestataires de poursuivre leur mouvement de grève. Les délégués du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), ont fait savoir au terme de la rencontre, que la liste des garanties du gouvernement, à savoir, l'octroi d'une prime d'installation ainsi que la réduction du nombre des spécialités concernées par le service civil, notamment, n'est qu'une tentative de division de l'union des médecins résidents.