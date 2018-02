INITIATIVE DE TLIBA SUR LE CINQUIÈME MANDAT Les parlementaires du vieux parti désavouent

Par Nadia BENAKLI -

malgré les instructions du secrétaire général qui interdit d'évoquer le cinquième mandat et face à une initiative qui prend du chemin, les cadres du parti ne savent plus sur quel pied danser.

La polémique sur le cinquième mandat divise la maison FLN. L'initiative lancée par le député Baha Eddine Tliba surprend plus d'un. Des cadres du FLN ont été surpris d'avoir retrouvé leurs noms sur la liste sans qu'ils ne soient avisés.

Les cadres sont forcés de garder le silence et ne peuvent pas contester cette action. «On ne peut pas contester au risque de nous accuser d'être contre le cinquième mandat», témoigne un député du parti qui préfère éviter cette polémique. Interpellée sur cette fameuse coordination dans laquelle figure son nom, une autre élue n'a pas voulu répondre. «No comment», s'est-elle contentée de dire. Malgré les instructions du secrétaire général qui interdit d'évoquer le cinquième mandat et face à une initiative qui prend du chemin, les cadres du parti ne savent plus sur quel pied danser. «Oui, nous sommes avec le président Bouteflika qui est le président du parti», a lâché Mohamed Djemai. Interpellé sur cette coordination, l'ancien chef du groupe parlementaire a refusé de précipiter les choses. Suite aux déclarations du député de Annaba Baha Edinne Tliba, le groupe parlementaire du FLN qui s'est réuni dimanche dernier a tenu à apporter sa version en assurant son attachement aux instructions de la direction. «Nous réitérons notre engagement à suivre les instructions et les orientations du secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès», indique le communiqué du groupe parlementaire qui soutient que la décision sur les grands choix revient à la direction du parti.

Le groupe parlementaire présidé par Saïd Lakhdari assure qu'il y a une coordination entre les cadres et la direction.

Le groupe parlementaire du FLN au sein de l'APN a renouvelé son soutien et son appui au président de la République et à son programme quinquennal tout en appuyant l'action du gouvernement. Cette déclaration se veut comme une réponse simple et une preuve sur la non-implication du groupe parlementaire dans l'initiative de Tliba. Dans un entretien à TSA, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a indiqué qu'il a chargé ses cadres pour faire un compte rendu sur cette histoire, tout en accusant Tliba de faire dans l'agitation. «Tliba est en train de s'agiter. J'ai demandé un compte-rendu sur cette histoire. J'aurai demain (lundi) les résultats.

Des personnalités m'ont appelé pour me dire qu'elles n'étaient pas au courant de ce qui se passe», a-t-il déclaré. Ould Abbès revient à chaque fois à la charge pour expliquer que le cinquième mandat n'est pas à l'ordre du jour.

Lors de son déplacement à Hamam Bouhadjar, Ould Abbès a demandé aux militants et aux cadres du FLN, parti de la majorité parlementaire, de ne pas évoquer publiquement le cinquième mandat pour Bouteflika. «Il est formellement interdit d'aborder l'affaire du cinquième mandat», a-t-il martelé tout en précisant que son parti travaille pour établir un bilan des réalisations du président Bouteflika. Pour lui, il est encore très tôt pour parler de cette question. Or, certains députés n'attendent pas le feu vert du secrétaire général pour se lancer dans la compétition.