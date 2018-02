PORTANT SUR DES ACCORDS DE COOPÉRATION AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES Le Président Bouteflika signe 7 décrets présidentiels

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, des décrets présidentiels portant ratification d'accords et de conventions de coopération conclus par l'Algérie avec des partenaires étrangers, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Le premier décret porte sur l'accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le gouvernement algérien et le gouvernement italien qui a été signé le 14 novembre 2012. Le deuxième décret concerne l'accord algéro-français relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015. Trois autres décrets portent sur des conventions entre l'Algérie et le Tchad.

La première convention est relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, la deuxième porte sur l'entraide judiciaire en matière pénale, alors que la troisième concerne l'extradition. Les trois conventions algéro-tchadiennes ont été signées à Alger le 7 mars 2016. Un décret présidentiel relatif à l'accord de coopération algéro-malienne dans le domaine de la santé, paraphé à Bamako le 3 novembre 2016, a été également signé par le président de la République.

Le dernier décret signé porte sur l'accord de siège entre l'Algérie et l'Organisation arabe pour le développement agricole relatif à l'hébergement du Bureau régional de cette organisation dans la région du Maghreb arabe et qui a été signé à Alger le 26 octobre 2016.