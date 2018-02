DE MAGNITUDE 4,1 DEGRÉS Le séisme d'Aokas n'a fait ni victimes ni dégâts

Le séisme qui a secoué hier vers 15h24mn la localité d'Aokas et ses environs, à 20 km à l'est de Béjaïa, n'a fait ni victimes ni dégâts, a-t-on appris auprès de la Protection civile qui, une heure après la secousse d'une magnitude de 4,1 degrès sur l'échelle de Richter, n'avait enregistré aucun appel de détresse, ni sollicitude.

«Nous n'avons pas encore été sollicités», a indiqué à l'APS le lieutenant Latreche, chargé de communication, soulignant toutefois qu'une équipe d'agents a été dépêchée immédiatement sur le terrain pour y détecter d'éventuels impacts. Le président de l'APC d'Aokas, Mohamed Lagha, a abondé dans le même sens, soulignant qu'a priori «bien que ce soit trop tôt pour être affirmatif, aucun dégât n'est à déplorer, rassurant, par ailleurs, quant à la disponibilité de la municipalité à venir éventuellement en aide à tous ceux qui en seraient affectés d'une façon ou d'une autre.

Cette secousse, survenue au sud d'Aokas, a été ressentie sur tout le littoral oriental de Béjaïa, notamment Souk-El-Ténine, Melbou et Darguina où de nombreuses scènes de panique s'y sont succédé. Un grand nombre d'habitants ont immédiatement quitté leurs demeures pour se porter dehors et éviter surtout, la survenue d'autres répliques. «Il y a eu plus de peur que de mal», dira Hafid Gana, un habitant d'Aokas qui, visiblement, a eu sa part de frayeur. A préciser que l'activité sismique augmentera, ces derniers mois, en Algérie.

Plusieurs régions enregistrent des secousses dont à titre d'exemple, la wilaya de Skikda où une secousse tellurique de magnitude 3,1 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée, vendredi dernier, à 2 km au sud de Aïn Bouziane. Le mercredi dernier, c'est la wilaya de Aïn Defla qui a enregistré une secousse d'une magnitude de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter.