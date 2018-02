BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE RARE DANS LA RÉGION DE NAÂMA De la neige dans le sud du pays

Par Abdelkrim AMARNI -

Un beau «burnous» blanc immaculé et éphémère a recouvert les dunes de sable de la Zone d'expansion touristique de Sidi Boudjemaâ, dans la commune de Aïn Sefra, au sud de la wilaya de Naâma. La neige a également recouvert d'une fine couche les monts de Aïssa, Makhthar et Merghad, avant de fondre dans la matinée d'hier. Les intempéries enregistrées dans la wilaya de Naâma, depuis lundi après-midi et qui se sont poursuivies jusqu'à hier matin, ont entraîné une baisse sensible de la température. En effet, le mercure a atteint -6 degrés Celsius conséquemment aux chutes de neige et au verglas, qui ont couvert toute la wilaya, jusqu'aux zones sahariennes et à la limite de la wilaya de Béchar, selon la station météorologique locale. Ainsi, de fortes chutes de neige ont été enregistrées lundi soir sur les hauteurs des communes de Mekmen Benamar, Aïn Benkhelil et Sfisifa, alors que plus au Sud, la wilaya n'a été affectée que par de faibles chutes de neige, selon les données des services météorologiques de Béchar. Ces changements climatiques ont suscité une véritable curiosité chez les jeunes de ces régions qui ont immortalisé ce spectacle féérique à l'aide de leurs appareils photos. Ces bouleversements climatiques, rares dans la région, se sont produits pour la troisième fois en 2017 et 2018.. Ailleurs, dans le nord du pays, plusieurs communes des wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira ont été coupées à la circulation suite aux fortes intempéries ayant sévi dans nombre de régions du pays ces derniers jours, a indiqué hier, la Protection civile, assurant qu'aucune perte humaine ni dégâts matériels n'ont été enregistrés. Des routes coupées à la circulation uniquement dans certaines communes des wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, a déclaré à la presse, le chargé de la communication au niveau de la Protection civile, le lieutenant Zoheir Ben Amzal. Ce même responsable a précisé que trois communes de Tizi Ouzou et deux autres communes de Bouira ont été touchées par les incidences de ce changement climatique. Cependant, Ben Amzal a assuré qu'«aucune perte humaine ni dégâts matériels n'ont été signalés». Selon lui, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il s'agit des communes de Béni Yenni et de Iboudrarène, reliant toutes les deux la wilaya de Bouira, qui sont bloquées à la circulation, suite au cumul de neige au col de Tizi N'Kouilel, respectivement au niveau de la RN 30 et RN 33. La commune de Aïn El Hammam est également coupée à la circulation, ajoute le même responsable, au niveau du col de Tirourda, à la RN 15 reliant cette commune à la wilaya de Bouira, alors que la commune de Iferhounène est coupée à la circulation au col de Tizi Chellata au niveau du chemin de wilaya 253 reliant la commune d'Illilten à la wilaya de Béjaïa. Concernant la wilaya de Bouira, le lieutenant Ben Amzal a indiqué que la commune d'El Asnam est également coupée à la circulation par un cumul de neige abondant, au niveau de la RN 33 au lieudit Assoule-Tikjda. De même pour la commune de Aghbalou qui est coupée à la circulation, a-t-il dit, au col de Tirourda au niveau de la RN 15. L'Office national de la météorologie (ONM) avait annoncé, dans un bulletin météorologique spécial (BMS), que des chutes de neige affecteront les reliefs de l'ouest du pays dépassant les 900 mètres d'altitude avant d'atteindre progressivement les mêmes altitudes des wilayas du centre et de l'est du pays à partir de lundi soir.