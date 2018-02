APRÈS AVOIR SUPERVISÉ UN EXERCICE TACTIQUE Gaïd Salah plaide pour l'évolution de l'ANP

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire

Entamant le troisième jour de sa visite à la 6e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a déclaré à l'issue d'un exercice: «L'année 2017 s'est écoulée comme se sont écoulées d'autres années avant elle, pendant lesquelles nous avons veillé à ce qu'elles soient toutes pleines d'efforts laborieux, fructueux, persévérants et de volonté à atteindre les objectifs escomptés.» Pour le vice-ministre de la Défense nationale, il s'agit d' «une démarche professionnelle aboutie qui se caractérise par une approche réaliste et rationnelle, et par une grande application pour atteindre des rangs supérieurs en termes de distinction opérationnelle et de combat, au sein de toutes les composantes de nos Forces armées», ajoutant: «Ce parcours se base sur une évaluation sur le terrain et selon des normes objectives de ce qui a été concrétisé dans tous les domaines de la profession militaire.»

Le chef d'état-major ne manquera pas comme à l'accoutumée de donner des orientations tactiques pour booster les troupes de l'ANP, mais aussi pour les assurer de sa grande considération à l'égard des efforts fournis. A ce propos, il souligne: «A ce titre précis, j'attends de vous et de tous les personnels militaires toutes catégories et responsabilités confondues, de faire, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, de la nouvelle année 2018, une autre étape de développement, de modernisation et une nouvelle opportunité pour fonder d'autres piliers avec lesquels nous érigeons ensemble la forteresse de notre armée et en faire le rempart inviolable et le plus éminent de l'Algérie.» Il soutient dans ce même contexte qu'il est question d'«un objectif qui requiert nécessairement de poursuivre cette cadence professionnelle loyale et dévouée, que nous avons adoptée, ces dernières années, avec un grand esprit patriotique et fidélité absolue».

Auparavant, le vice-ministre de la Défense nationale avait procédé à «l'inspection de quelques unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel de In Guezzam», rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale qui souligne: «A ce titre et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat 2017-2018, le chef d'état-major de l'ANP avait supervisé, un exercice illustratif aux tirs réels, exécuté au niveau du champ de tir et de manoeuvre, relevant du Secteur opérationnel de In Guezzam, par un détachement du 64° bataillon d'Infanterie autonome appuyée par des hélicoptères d'appui-feu».

Il explique que «l'idée de l'exercice consiste à repousser une tentative d'attaque ennemie contre nos frontières nationales, lequel a été exécuté avec un haut professionnalisme qui réitère l'efficacité de la formation, de l'instruction et de la préparation au combat au niveau de l'ensemble des unités de ce Secteur opérationnel». Ce sont ces aspects, souligne la même source, sur lesquels «le vice-ministre de la Défense nationale a insisté, d'où la nécessité de donner plus d'intérêt et d'importance».

Le chef d'état-major de l'ANP ne manquera pas de mettre «l'accent sur l'intérêt particulier qu'il confère à ces rencontres permanentes de contact direct avec les personnels de l'Armée nationale populaire là où ils se trouvent, et ce, en tant qu'action sur le terrain, d'une importance capitale, voire extrêmement nécessaire sur les plans professionnel et fonctionnel, car elles traduisent l'intérêt ultime et continu du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à l'accompagnement de tous les efforts consentis», mais aussi «au suivi de l'état d'avancement de l'exécution de tous les programmes consécutifs, complémentaires, pluridisciplinaires et dont les objectifs et les dimensions sont multiples», le vice-ministre de la Défense nationale a exhorté l'ensemble à poursuivre ses efforts rigoureux et minutieux pour surveiller nos frontières, à oeuvrer à leur sécurisation jour et nuit, et à resserrer davantage l'étau sur les groupes de contrebande sous toutes ses formes, et à contrecarrer leurs actes destructeurs dans cette Région, ajoute le chef d'état-major de l'ANP.