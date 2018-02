PHOSPHATES Un partenariat algéro-chinois bientôt conclu

Un partenariat dans la transformation du phosphate entre l'Algérie et la Chine sera conclu «dans les plus brefs délais», a-t-on appris hier, à Tébessa auprès du président-directeur général

(P-DG) du groupe public Manal (Manadjim El Djazair). Une délégation chinoise composée de représentants des deux entreprises Cetic et Wingfu a effectué récemment une visite de travail au gisement de phosphate situé dans la zone «Bled El-Hadba» dans la commune de Bir El-Ater, a précisé Tahar- Cherif Zérarga, détaillant que cette visite entre dans le cadre des procédures du parachèvement de ce partenariat. Il a ajouté que ce partenariat devra aboutir à la réalisation d'un pôle industriel dans la région Est du pays, destiné à la transformation chimique du phosphate. La production, estimée actuellement à 2 millions de tonnes, devra atteindre prés de 10 millions de tonnes avec la concrétisation de ce partenariat.