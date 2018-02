BOUHADJA RÉPOND À TLIBA "C'est une grave dérive politique"

Par Nadia BENAKLI -

Les déclarations se succèdent. L'initiative de Tliba continue à susciter des réactions critiques. Interpellé sur ce sujet, en marge de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire du Sénat, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a affirmé qu'il n'a pas été avisé pour donner son accord. Selon lui, son nom a été ajouté dans la liste des personnalités signataires de l'initiative sur le cinquième mandat lancée par Baha-Eddine Tliba à son insu Bouhadja reproche à Tliba «le non-respect de la hiérarchie politique». A la question de savoir s'il va déposer plainte contre le député de Annaba, le troisième homme politique de l'Etat soutient que l'institution politique prendra en charge cette affaire.

Avant de conclure, Bouhadja a qualifié l'action de Tliba de grave dérive politique. Idem pour le député représentant la communauté algérienne à l'étranger. Djamel Bouras dont le nom figure sur la liste des signataires, a assuré qu'il n'a pas été mis au courant. Dans une déclaration à TSA, un proche de l'ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal a démenti toute implication dans cette initiative. Selon lui, l'ancien Premier ministre n'a été «ni informé ni consulté» par le député de Annaba et qu' «il n'a à aucun moment donné son accord» pour figurer sur cette liste. Cette histoire a sérieusement exaspéré le secrétaire général du FLN qui a donné instruction à ses militants de ne plus évoquer le cinquième mandat.

Ould Abbès a décidé même de traduire Tliba devant la commission de discipline. «Tliba répondra de ses actes devant la commission de discipline», a déclaré Ould Abbès lors d'une réunion avec les cadres du parti qu'il a tenue mardi dernier. Il reproche au député d'avoir tenté de déstabiliser le parti et de semer le doute. «Il y a des arrière-pensées derrière cette initiative, par laquelle on a voulu rééditer le scénario de 2004», a fait savoir Ould Abbes en assurant que le parti ne se laissera pas faire.

L'homme proche du président compte aller jusqu'au bout pour faire la lumière sur cette histoire. «Nous enquêtons pour débusquer les véritables instigateurs, ceux qui tirent les ficelles», a-t-il assuré.