RÉGIONS BLOQUÉES PAR LA NEIGE L'ANP sur le terrain

Par Hasna YACOUB -

Il faut dire que l'Armée nationale populaire ne manque jamais à ses missions humanitaires

L'Armée nationale populaire et comme à chaque fois, est intervenue pour porter secours aux habitants des villages isolés par la neige.

Plusieurs axes routiers dans huit wilayas du Centre et de l'Est du pays sont coupées suite aux intempéries ayant affecté ces régions durant les dernières 48 heures. Le cumul de neige au col de Tizi N'Kouilel a, à titre d'exemple, coupé l'axe routier qui relie la commune de Benni Yenni à celle d'Iboudrarene. De même, la route reliant la commune de Aïn El-Hammam à la wilaya de Bouira est coupée au niveau du col de Tirourda et celle reliant la commune d'Iferhounene au col de Tizi Chelata. Dans la wilaya de Sétif, plusieurs chemins sont également coupés comme Tizi Ntaga et Guenzet. La neige isole également plusieurs daïras à Batna et Biskra.

Les régions du nord ne sont pas en reste puisque dans la wilaya de Blida, la RN 64 qui relie la localité de Bougara à celle d'Al Aïssaouia, est coupée à la circulation, suite au cumul de neige. A M'sila, c'est le chemin de wilaya reliant la commune de Maâdid au village d'Eghil qui est bloqué. Que ce soit à Tizi Ouzou, Bouira, Sétif, Béjaïa, M'sila, Batna, Blida ou encore Médéa, les services de la Protection civile ont dû apporter assistance à des personnes bloquées ou coincées par la neige.

Des cellules de crise ont également été mises en place au niveau des wilayas où les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour faciliter et rouvrir les routes à la circulation et ce, en coordination avec la Gendarmerie nationale, les autorités locales et les services des travaux publics. L'Armée nationale populaire et comme à chaque fois, est intervenue pour porter secours aux habitants des villages isolés par la neige.

Ses détachements sont intervenus au niveau de plusieurs endroits du pays, à l'instar de Sidi Bel Abbès et Tlemcen, Jijel, Skikda, ainsi que Blida, Bouira et Tizi-Ouzou, pour rouvrir les routes et les chemins coupés par la neige et porter assistance aux habitants. Lors de ces opérations, il a été procédé à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, notamment les engins de réouverture des route enclavées, afin d'assurer l'assistance médicale aux citoyens sinistrés et bloqués par la neige.

Il faut dire que l'Armée nationale populaire ne manque jamais à ses missions humanitaires et elle vient encore une fois de le démontrer à la suite de cette dernière vague de froid et aux fortes chutes de neige qui se sont abattues sur quelques régions du pays. Il est à souligner que dans un communiqué rendu public, le ministère de la Défense nationale a assuré que «ces interventions viennent en exécution des instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP Ahmed Gaïd Salah» tout en précisant que «le Commandement de l'ANP réitère la mobilisation et la disponibilité permanentes des différentes unités de l'ANP pour intervenir dans de telles situations en vue de l'ouverture des routes, le désenclavement des régions et le soutien des citoyens dans les régions concernées à travers la mobilisation du potentiel humain et des moyens matériels nécessaires».