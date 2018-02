POUR LUI VOLER SES DEUX VACHES Un jeune poignarde mortellement un fellah

Les crimes crapuleux font parler une nouvelle fois d'eux dans la wilaya de Tlemcen. Un crime d'une rare violence vient de se produire dans la paisible commune d'El Fehoul, au nord du chef-lieu de wilaya au cours de la semaine écoulée. Il s'agit en effet d'un jeune homme qui a tué un fellah, en le poignardant à la tête. En état d'ivresse, le meurtrier a commis son forfait à cause d'une dispute banale avec la victime. Selon des sources locales, la dispute a trait à deux vaches appartenant à la victime. La preuve en est que la victime a, après avoir commis son forfait, volé les deux vaches. Alertés, les services de la gendarmerie ont vite couru après la victime. Au bout d'une opération de recherche, les gendarmes ont pu repérer le criminel et récupérer les deux vaches. Le criminel devrait être présenté, apprend-on de sources locales, dans les tout prochains jours par-devant le procureur de la République. Par ailleurs, et dans la commune de Boudghen, un jeune âgé de 34 ans a poignardé mortellement un autre jeune âgé de 36 ans. Le crime a eu lieu, témoignent des sources locales, suite à une dispute entre le criminel et la victime en raison d'une place sur un parking. Au cours de la dispute, le criminel qui n'a pu se retenir, a asséné des coups de poignard au coeur de la victime.

Transférée par les passants à la clinique de Boudghen, la victime a rendu l'âme à son arrivée à la polyclinique. La police, qui a été informée par les témoins, a vite procédé à l'arrestation du criminel. Ce dernier va être présenté par-devant le procureur de la République dans les prochaines heures.