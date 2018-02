COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO - FRANÇAISE "Les opportunités d'affaires sont très nombreuses"

Par Bouzid CHALABI -

Le président du Medef Pierre Gattaz avec son homologue du FCE Ali Haddad

plusieurs chefs d'entreprise français ont exprimé leur volonté de renforcer davantage leurs activités en Algérie et de prendre part à de nouveaux projets.

La délégation du Mouvement des entreprises de France (Medef) a, lors de son séjour à Alger du 07 au 08 février courant, pris connaissance des opportunités de partenariat dans les secteurs des travaux publics et des transports. «Elles sont nombreuses en Algérie notamment dans des filières comme l'industrie ferroviaire, les transports maritime et aérien, la logistique, ainsi que la formation des compétences» a indiqué le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, Ali Hami lors de sa rencontre avec les membres de la délégation du Medef. Le responsable a soutenu dans ce sens que malgré la conjoncture financière difficile du pays, la dynamique de développement des infrastructures serait maintenue par le gouvernement à travers notamment le lancement prochain des travaux de réalisation du complexe portuaire d'El Hamdania (Cherchell) adossé à des zones logistiques à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. «Complexe qui permettra de développer les zones industrielles environnantes et de contribuer à stimuler la restructuration industrielle de l'Algérie,» a fait savoir le même responsable. Le SG a également fait part de la poursuite des projets structurants en matière de développement des réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires, «offrant ainsi une occasion aux entreprises algériennes et étrangères de nouer des partenariats» a-t-il suggéré. Toujours à propos de ces secteurs, Hami a indiqué que la coopération souhaitée devrait s'articuler autour de l'expertise, la formation des ressources humaines algériennes, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que le développement des moyens de transport efficaces et respectueux de l'environnement. Le SG a par ailleurs rappelé à ses interlocuteurs que nombre d'entreprises françaises, dont des représentants font partie de la délégation du Medef, avaient activement participé à la réalisation de plusieurs projets dans les transports et les travaux publics, initiés au titre des programmes quinquennaux lancés en Algérie depuis 1999.

De son côté, le directeur général du groupe Suez et président du Conseil des chefs d'entreprises France-Algérie du Medef International, Jean-Louis Chaussade, a affirmé que la présence en Algérie d'une forte délégation du Medef, composée de plus d'une cinquantaine d'entreprises et d'une soixantaine de représentants, prouve l'importance accordée à l'Algérie et au marché algérien. Il a qualifié l'audience que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait accordée mercredi à la délégation du Medef d'»instructive», ajoutant que le Conseil d'affaires algéro-français, créé la veille à Alger, permettrait aux entreprises françaises déjà implantées en Algérie et à celles à venir de s'intégrer davantage dans les programmes de développement engagés par le pays.

Soulignons que de nombreux chefs d'entreprises français ont saisi l'occasion de cette rencontre pour exprimer leur volonté de renforcer davantage leurs activités en Algérie et de prendre part à de nouveaux projets. A cet effet, le senior vice-président d'Alstom, Philippe Delleur, a relevé l'importance que revêt le marché algérien du rail, avançant que son groupe, partenaire dans plusieurs projets en Algérie, souhaite y ancrer davantage sa présence. Rappelons que la délégation du Medef, conduite par son président, Pierre Gattaz, avait participé mercredi dernier à Alger à un forum d'affaires avec son homologue du Forum des chefs d'entreprise (FCE). A cette occasion, un Conseil d'affaires algéro-français avait été créé par ces deux organisations patronales. Un Mémorandum d'entente, portant sur la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse et l'entrepreneuriat, la formation et le numérique, avait aussi été signé par ces deux parties.