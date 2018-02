ILS ONT ÉTÉ LANCÉS APRÈS LA REPRISE D'UNE PARTIE DU FONCIER INDUSTRIEL 158 projets d'investissements prometteurs

Par Kamel BOUDJADI

Quelque 158 projets d'investissements qui ont été lancés à travers la wilaya de Tizi Ouzou

La crise du foncier sera définitivement réglée si les zones d'activités sont opérationnelles au point d'attirer des projets.

L'annonce a été faite par le directeur de l'industrie et des mines de la wilaya de Tizi Ouzou qui intervenait jeudi dernier lors du séminaire sur le partenariat économique algéro-français. Ce sont quelque 158 projets d'investissements qui ont été lancés à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le même orateur, les investissements qui ont nécessité un pactole financier de 340 milliards de dinars ont créé quelque 22.000 emplois.

Ces projets montés en partenariat essentiellement entre le secteur privé et l'Andi, touchent plusieurs secteurs. Une prouesse qui a été rendue possible grâce au travail mené depuis quelques années pour la récupération du foncier industriel dont dispose la wilaya de Tizi Ouzou. Une grande partie des terrains octroyés pour servir d'assiette foncière à des projets d'investissement ont été détournés pour une partie de leur objectif par des pseudos investisseurs. D'autres n'ont pas été exploités à cause de contraintes bureaucratiques rencontrées par les bénéficiaires.

Aussi, afin de faire profiter la machine du développement de la wilaya, la direction de l'industrie et des mines en partenariat avec plusieurs services concernés, a lancé une opération de récupération de ce foncier en commençant par l'écoute et la sensibilisation.

Les bénéficiaires ont été invités étaler leurs contraintes et leurs objectifs. Ceux qui n'ont plus un projet d'investissement à faire valoir ont été sommés de restituer les terrains, alors que ceux qui ont des problèmes peuvent bénéficier d'accompagnement pour réaliser leur investissement. Jusqu'à présent, les opérations de récupération se poursuivent. Elles ont atteint un taux de 60% de récupération.

En fait, cette rencontre a eu le mérite de relever également les énormes potentialités qu'offre la wilaya de Tizi Ouzou. Devant cet intérêt grandissant pour l'investissement avec des partenaires étrangers, il est nécessaire de signaler, comme l'ont démontré les autres intervenants, que la wilaya est

désormais reliée à l'autoroute Est-Ouest. Cette liaison qui connecte le monde économique local aux ports les plus importants la rend attractive pour les partenaires étrangers. A environ une heure de la capitale et autant de Béjaïa à l'Est.

La ligne ferroviaire pourrait également constituer un atout considérable si elle venait à être enrichie de wagons pour le transport de marchandises.

Parmi les plus importantes potentialités foncières de la wilaya figurent en bonne position, les zones d'activités. Elles sont au nombre de 16 avec plus ou moins de viabilisation. Ces lieux, équipés en moyens nécessaires, peuvent être d'une attractivité incontestable pour des investisseurs de tous les domaines. Leur avantage consiste d'abord à résorber le manque de foncier. La crise du foncier sera définitivement réglée si les zones d'activités sont opérationnelles au point d'attitrer des projets.

Enfin, il est à noter que la partie française intéressée par des partenariats économiques dans tous les domaines ne perd visiblement pas de vue l'énorme potentiel de la wilaya au chapitre des moyens humains.

L'université de Tizi Ouzou s'avère être un gisement inestimable de matière grise à aspirer dans des projets de haute facture, étant donné que la recherche de l'excellence est un vecteur important de la stratégie du partenaire français.