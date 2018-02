TIZI OUZOU Deux kidnappeurs de mineures arrêtés

Par Kamel BOUDJADI -

Les enquêteurs de la brigade d'investigation de la police judiciaire de la daïra de Draâ Ben Khedda viennent de procéder à l'arrestation de deux individus pour séquestration de jeunes filles et abus sexuels sur les victimes. L'affaire qui a semé la consternation dans la commune de Tademaït a été révélée par le parent d'une victime dont les photos «intimes» ont été publiées sur les réseaux sociaux. Après investigation, les enquêteurs sont parvenus à l'arrestation du premier coupable qui a reconnu les faits lors de son audition. Ce dernier a, par la suite, séquestré sa victime et l'a emmenée dans son véhicule avant qu'elle ne subisse des sévices. Pour lui interdire d'en parler, l'auteur a pris des photos et l'a menacée de les publier sur les réseaux sociaux.

Lors de son audition, l'auteur a mis les enquêteurs sur la piste d'un autre jeune qui s'adonnait aux mêmes pratiques. Arrêté, celui-ci, reconnaîtra également les faits qui lui étaient incriminés. Le coupable qui est un collégien a reconnu être l'auteur des partages des photos sur les réseaux sociaux.