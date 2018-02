AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE SCOLARISATION À ANNABA Les premiers facteurs de la stabilité

Par Wahida BAHRI -

La lutte contre la déperdition scolaire, passe par l'amélioration des conditions de scolarisation

Une vision à la base d'un projet pédagogique, aux objectifs ambitieux, où, Annaba, wilaya pilote, commence à assurer une nette stabilité du secteur.

Une stabilité résultant du projet pédagogique dont la thématique est axée sur trois points, devant assurer la sérénité du secteur et la promotion de l'enseignement et les résultats scolaires, à travers, le développement et l'amélioration des conditions d'enseignement et de scolarisation. C'est ce qui a été retenu, lors du point de presse organisé avant-hier, au siège de la direction de l'Education nationale à Annaba. «Ce projet ambitieux dont les mécanismes sont un plus, qui se fonde sur trois points essentiels, en lien direct avec les préoccupations et besoins du système éducatif», a précisé Ahmed Layachi, directeur de l'éducation de la wilaya de Annaba.

«Le défi pour nous c'est le développement qualitatif du secteur de l'éducation à Annaba en relevant les taux de réussite aux examens scolaires pour atteindre des proportions, en homogénéisant et en améliorant les paramètres de scolarisation et professionnels», devait préciser notre interlocuteur. Élargis aux syndicats et aux associations de parents d'élèves, les volets du projet pédagogique, ont été orientés vers le phénomène de l'absentéisme chez l'enseignant et l'élève. Un point faisant l'objet d'évaluation mensuelle par une commission technique.

La tâche de cette dernière consiste à connaître les raisons de l'absence de l'enseignant et l'élève, afin de trouver les solutions devant un tant soit peu réduire le taux d'absentéisme. «Pour prétendre à une meilleure qualité d'enseignement, il est important de situer les raisons de son absentéisme. Est-ce en raison de l'élève, d'une maladie, des horaires de travail, ou autres», s'est demandé le directeur. Après cela, il faut également procéder à la régularisation des situations de tous les employés, de l'appariteur à l'enseignant jusqu'au directeur et au gestionnaire. Evoquant la rémunération des employés, le directeur dira: «Annaba est la 1ére wilaya où toutes les situations ont été apurées.

Le 10 ou le 11 février au plus tard, tout le personnel recevra son salaire», révélera-t-il. Et d'ajouter «Les nouveaux recrutés n'auront plus à attendre une année et plus pour être payés, ils le seront au troisième mois suivant leur recrutement. Ce temps est nécessaire pour l'obtention de l'aval de la Fonction publique et le contrôle financier.» Cette équité dans la gestion des situations du personnel de l'éducation, témoigne de la sérénité et la stabilité du secteur de l'éducation à Annaba, où, jusqu'à la mise sous presse et depuis deux années, aucune contestation n'a été enregistrée, note-t-on. S'agissant du second volet du projet, celui-ci, vise l'amélioration des résultats scolaires, à travers la détection des raisons de la régression des résultats scolaires chez les élèves.

Un travail trimestriel, pris en charge par une mini-commission, qui a travaillé, le trimestre dernier avec les directeurs d'établissements et les enseignants pour situer les défaillances et y trouver les solutions adéquates. «On ne peut pas attendre un rendement positif d'un élève qui a froid, faim ou est fatigué, pour avoir fait un long trajet afin d'arriver à l'école», a estimé Ahmed Layachi. Selon ce dernier, il faut d'abord assurer des conditions de scolarisation favorables, pouvant permettre au sujet de donner de bons résultats scolaires.

Dans ce sens, le responsable du secteur à Annaba a révélé la décision de Mohamed Salamani, portant création du poste de vice-président d'APC, chargé des écoles. Un service qui se chargera de prendre en charge les écoles. «Les vice-présidents d'APC de chaque commune travailleront en collaboration avec les directeurs des écoles, qui leur fourniront toutes les informations nécessaires», a précisé Ahmed Layachi. Le responsable a également, révélé la levée du gel sur plusieurs projets relevant de son département.

«La direction de l'éducation est parvenue à la levée du gel de 65 opérations au montant de 6 153 505 000 DA destinés à l'améliorer les conditions d'accueil et l'achat d'équipements.

Cela n'a pas été fait depuis 2013», a précisé l'interlocuteur. Ce budget notons-le, permettra la relance de 15 écoles primaires, sept CEM et huit lycées. Sont aussi concernés par la levée du gel, d'autres insfrastructures relevant de plusieurs établissements scolaires, telle la cantine de l'école Boudebza Salah à El Bouni, l'Ecole Ennahada d'El Hadjar, la demi-pension du CEM d'El Horeicha, la salle de sports du lycée Gouri Younès à Hjar Ediss. L'enveloppe financière dégagée devra permettre également d'opérer des travaux d'extension pour 26 classes à travers toute la wilaya.

Des opérations qui seront réalisées par la direction de l'habitat et la direction des équipements. Ce nouvel élan de prise en charge du secteur de l'éducation composé, rappelons-le, de 229 écoles primaires, disposant de 211 cantines, 87 CEM et 39 lycées ainsi que 35 demi-pensions dans les CEM et 30 dans les lycées.

Des établissements sont dotés de 21 salles réservées à l'éducation physique. Le parc du secteur de l'éducation à Annaba, sera renforcé par 21 établissements en cours de réalisations dans les zones intégrées (Draâ Errich, Aïn Djabara, Bouzaâroura. «Pour la prochaine reprise scolaire, le secteur verra la réception et l'entrée en service de 12 groupes scolaires, sept CEM et trois lycées avec leurs équipements», a précisé Ahmed Layachi. De méme pour la commune de Tréat et Séraidi qui auront à la rentrée prochaine, un lycée chacune. «A la rentrée de 2018-2019 le secteur de l'éducation à Annaba aura réduit plus de 80% de surcharge dans les classes. Une valeur ajoutée à la promotion de la qualité de l'enseignement.

Un point axé sur le troisième objectif du projet pédagogique, la réduction de la déperdition scolaire en l'occurrence. Un volet estimé important, par le commis de l'Etat, qui a précisé que «l'évaluation annuelle du phénomène est également prise en charge par une commission» et d'ajouter «la lutte contre la déperdition scolaire, passe par l'amélioration des conditions de scolarisation pour augmenter le taux de réussite». Dans ce sens, l'interlocuteur n'a pas omis de rappeler la responsabilité et l'importance du rôle des parents dans l'accompagnement de leurs enfants dans leurs cursus scolaires.