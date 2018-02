et pourtant, la réussite est au bout...

Par Walid AÏT SAÏD -

Les «métiers», comme on les appelle dans le jargon populaire, sont les domaines où les offres d'emploi sont les plus abondantes, cependant, il y a un problème de main-d'oeuvre qualifiée du fait que les jeunes hésitent à opter pour la formation professionnelle. Les préjugés ancrés dans la société n'y sont pas étrangers...

Ils n'ont pas frôlé les bancs des universités. Leurs CV sont vierges de diplômes de l'enseignement supérieur. Pourtant, leur vie professionnelle est un véritable succès. Leur secret: avoir fait une formation professionnelle! «Je suis plombier, j'ai ma petite PME qui marche très bien et je suis celui grâce à qui mon père a pu réaliser son rêve de construire une grande maison que j'ai presque entièrement financée», raconte, Miloud 34 ans, qui a suivi il y a presque 20 ans une formation en plomberie dans un centre de formation professionnelle public. Mais le choix de Miloud pour cette formation n'était pas facile, cela principalement à cause de la pression sociale. «Choisir une formation professionnelle est perçu dans notre société comme un signe d'échec, surtout pour quelqu'un comme moi, issu d'une famille d'intellectuels où seul le nombre de diplômes que l'on a compte», souligne-t-il, non sans soutenir que l'on ne peut pas tous être médecins, enseignants ou ingénieurs.



Des exemples à suivre

«Chacun de nous est bon dans un domaine précis, moi je n'étais pas fait pour les études, mais j'ai toujours été doué pour réparer les choses», ajoute-t-il fièrement. Rachid, lui, est l'un des mécaniciens les plus «courtisés» de la capitale.

Les rendez-vous pour son garage sont «fermés» sur plusieurs semaines. Pourtant, rien ne le prédisposait à une telle carrière, qu'il avoue «le fait vivre très aisément». «J'étais un très bon élève, j'ai eu un bac Maths Elém. J'ai opté pour l'université de Bab Ezzouar (Usthb), mais je m'y suis noyé...», raconte-t-il. «Je patinais, jusqu'au jour où j'entends à la radio une annonce sur l'ouverture des inscriptions pour la formation professionnelle. Etant passionné de mécanique, je me suis dit «pourquoi ne pas aller faire une formation dans le domaine? Cela me servira toujours»», assure-t-il. «Plus de 10 ans après, j'en ai fait mon métier qui fait de moi l'une des personnes les plus convoitées du moment...», soutient-il avec un brin de plaisanterie. Malik, jeune homme de 23 ans, n'a jamais pu obtenir le fameux sésame du baccalauréat et cela malgré une «triple» tentative. «Mon 3e essai a été fatal pour moi. Avec une moyenne générale de 9,96, j'ai raté un bac que je pensais dans la poche pour seulement un quart de point. Le monde autour de moi s'est écroulé, lorsque j'ai reçu le SMS des résultats. Je n'avais plus le moral, plus envie de vivre, ça a été une période noire pour moi», se remémore-t-il, les larmes aux yeux.

«Mais grâce à Dieu, grâce à mes parents et mes proches, j'ai réussi à remonter la pente», dit-il. «Ils ont été très compréhensifs, ils m'ont aidé et laissé la liberté de décider de mon avenir, tout en m'encadrant, bien sûr», ajoute Malik.

«J'ai donc pris mon courage à deux mains, j'ai fait une formation paramédicale qui a duré 2 ans, après celle-ci, j'ai fait une autre en cours du soir, ce qui m'a permis de me trouver un boulot pendant la journée», raconte-t-il. «A 23 ans, j'ai un bon travail qui me donne un certain statut social, J'ai deux diplômes qui assurent mon avenir et je compte en préparer bien d'autres. Je promets que ce n'est que le début... Mon ambition est encore très grande», fait-il savoir. Ce qui fait rire Malik, c'est le fait que ses amis qui ont eu leur bac disent l'envier. «Toi tu as terminé deux formations, tu as deux diplômes, mais pas nous», regrettent les amis de Malik. «L'échec a été pour moi une bonne leçon de vie, cela m'a forgé un caractère capable d'affronter n'importe quelle épreuve», atteste-t-il. Que dire alors du parcours de Lina, 28 ans «Ne pas avoir eu mon bac a fait que je me suis tournée directement vers une formation d'opticienne que j'ai suivie dans une école paramédicale d'Oran qui dispense ce genre de formation pour les bacheliers et non-bacheliers», indique-t-elle.

Juste après avoir obtenu son diplôme, la jeune femme emprunte de l'argent. Surfant sur la vague des opticiens, Lina rembourse très vite ses dettes et se fait beaucoup d'argent... Voyant la réussite de leur soeur, sa «fratrie» abandonne les diplômes et travaille chez elle avant d'entamer à son tour une formation en optique et s'installer à son compte. «Ma réussite a donné à réfléchir à toute ma famille. Mes parents on changé leur vision de la vie. Ils ont compris que les diplômes supérieurs n'étaient pas un gage de réussite», se vante-t-elle. «La preuve, même ma petite soeur qui a eu son bac quelques années après, à sa sortie de l'université, ma mère l'a incitée à suivre une formation d'esthétique. Maintenant, elle a son salon d'esthétique qui lui rapporte plus qu'elle n'aurait jamais imaginé», poursuit Lina. «Je suis fière d'avoir prouvé que l'on pouvait atteindre ses objectifs par le travail et c'est aussi un petit pied de nez à l'Education nationale», conclut-elle gaiement.



Des préjugés qui ont la peau dure

Contrairement à ce qui est ancré dans la société, les diplômes ne sont pas un gage de réussite professionnelle, ce n'est même plus un gage de stabilité, surtout avec l'avènement des nouveaux métiers qui peuvent être maîtrisés par des autodidactes qui se perfectionnent grâce à de petites formations de courte durée. A l'exemple de la tendance du moment qui est le «community manager» qui consiste à animer et fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d'une célébrité ou d'une institution. Un métier qui ne demande pas de diplôme spécifique, dont les offres, avec des salaires des plus motivants, sont abondantes en ces temps de crise. Au dernier Salon du recrutement qui a eu lieu la semaine dernière à Alger, il y avait des images qui donnent froid dans le dos. Des milliers de jeunes chômeurs ont pris d'assaut ce salon pour espérer trouver un emploi qui correspond à leur cursus universitaire. En vain! Ils ont presque tous la même formation: juriste ou licencié en finances or, on ne peut pas avoir 40 millions d'économistes ou d'avocats, quoi que... Parallèlement, les métiers, particulièrement manuels, sont boudés par les jeunes Algériens. Il est plus facile de trouver un médecin, un pharmacien... qu'un plombier, maçon ou menuisier... Et même quand on les trouve, ils se font désirer. S'il vous plaît, c'est sur rendez-vous. Le salaire ça ne se discute même pas. Par exemple, un maçon vous dit texto qu'il veut juste le salaire qui se fait partout, c'est-à-dire, 2500 DA la journée! En plus, il ne se déplace pas pour n'importe quoi. Qui d'entre vous n'a pas attendu en vain l'arrivée de l'un de ces artisans? C'est un véritable parcours du combattant que d'aller à la recherche d'un maçon. Alors, que dire d'un agriculteur, plombier, peintre, mécanicien, tôlier, électricien, soudeur, cordonnier?...

Bref, les «métiers», comme on les appelle dans le jargon populaire, sont devenus une denrée rare. Et pourtant, c'est dans ces professions que les offres d'emploi sont les plus importantes. Il est temps de changer le regard de la société sur ces métiers, car il y va de la survie du pays...