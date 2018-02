RCD Belabbas reconduit pour 5 ans

Les travaux du 5ème congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) se sont poursuivis hier, deuxième et dernière journée, à huis clos. Lors de la séance de la matinée, les congressistes ont débattu des résolutions et statuts du parti, alors que la séance de l'après-midi est consacrée à l'élection des 212 membres du conseil national puis à la désignation des membres du secrétariat général, a indiqué le porte-parole du congrès, Othmane Mazouz. Le conseil national du parti devrait tenir sa première réunion à la fin des travaux de ce congrès, qui ont débuté vendredi. La première journée de ce congrès, qui coïncide avec le 29ème anniversaire de la création du parti (1989), a été marquée par la reconduction de Mohcine Belabbas à la tête du parti pour un mandat de cinq ans et par l'annonce de l'ancien président et membre fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Saïd Sadi, qu'il ne sera plus un «militant structuré» du parti.