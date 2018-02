SEULS 1700 JEUNES ONT ÉTÉ INSCRITS À TIZI OUZOU Peu d'engouement pour les formations professionnelles

Par Aomar MOHELLEBI -

Les métiers, particulièrement manuels, sont boudés par les jeunes Algériens

Il a fallu que la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou initie une caravane d'information et de sensibilisation pour que les choses commencent à bouger un tant soit peu.

Malgré un grand travail de sensibilisation sur le terrain, mené pas plus de 100 travailleurs du secteur, durant ces derniers 15 jours, dans le cadre d'une caravane de sensibilisation, il n'y a eu en fin de compte que 1700 inscrits sur les 11.578 places disponibles pour la rentrée de ce mois de février du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce qui dénote que les jeunes filles et garçons ayant quitté les bancs des écoles n'expriment pas un grand intérêt aux formations professionnelles qui pourraient pourtant dans bien des cas leur ouvrir des horizons professionnels certains. Ainsi, jusqu'à hier samedi 10 février 2018, 1 700 personnes seulement se sont inscrites pour suivre différentes formations dans les centres et autres instituts du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou, ont indiqué les responsables de la direction de la formation de Tizi Ouzou. Il s'agit des nouveaux inscrits pour la session de février qui offre une brochette très riche en matière de spécialités. Concernant les formations diplômantes, on dénombre ainsi 667 postulants dont 110 sont de sexe féminin. La durée de la formation concernant cette frange de stagiaires s'étale de 6 à 30 mois et propose pas moins de 66 spécialités comme celles d'installateur sanitaire et gaz, plombier sanitaire, couture, hôtellerie option, cuisine, etc.

Notre source précise que les modes de formation par différents dispositifs sont d'une durée de formation de deux à six mois. On pourrait citer, à titre d'exemple, la formation qualifiante initiale, l'initiation à l'informatique, le piquage et montage de vêtements, préparation de gâteaux occidentaux et ouvrier agricole. Notons qu'au début de l'opération des inscriptions pour la session de février, il n' y a pas eu d'engouement particulier de la part des jeunes qui ne se sont pas bousculés pour s'inscrire dans les différents centres de formation et d'apprentissage. Il a fallu que la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou initie une caravane d'information et de sensibilisation du 28 janvier au 8 février derniers à travers l'ensemble du territoire de la wilaya pour que les choses commencent à bouger un tant soit peu. Près de 120 fonctionnaires ont été mobilisés pour animer cette campagne par l'ensemble des établissements du secteur. Ils ont sillonné plus de 200 points (sièges des institutions, places publiques, établissements scolaires, marchés et autres) dans les 67 communes. «La campagne a eu comme résultat cette progression significative du nombre d'inscrits qui n'était que de près de 300 il y a une dizaine de jours», révèle un responsable de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels.

Il y a lieu de rappeler qu'en dépit de l'enregistrement de 1700 nouveaux inscrits pour la session de février, il n'en demeure pas moins que ce nombre reste très en-deça de l'offre proposée par la Dfep qui est de l'ordre de 11 578 places de stagiaires dont 2 315 postes de formation résidentielle et 4823 postes de formation-apprentissage. Il y a lieu de noter en outre que la campagne d'inscription se poursuivra jusqu'au samedi 17 février 2018. Les journées de sélection et d'orientation sont programmées pour les 18, 19 et 20 février 2018. Quant à la rentrée officielle de la session actuelle, elle aura lieu le dimanche 25 février 2018 à l'échelle nationale. Notons enfin qu'en attendant la date de la clôture de la période des inscriptions, les futurs stagiaires pourraient s'inscrire directement via Internet, notamment sur le site du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels: www.mfep.gov. dz.