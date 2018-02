FRONT EL-MOUSTAKBEL Le congrès pour fin juin prochain

Par Saïd BOUCETTA -

Le Front El Moustakbel tiendra son prochain congrès à la fin juin de l'année en cours. C'est ce qu'a révélé son président Abdelaziz Belaïd, lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 6e anniversaire de la création du Front El Moustakbel, à la salle Atlas, à Alger. «L'occasion, dira son président, de formuler la position du parti concernant la prochaine élection présidentielle». A travers cette annonce, Abdelaziz Belaïd qui a personnellement pris part à l'élection présidentielle de 2014, tranche avec l'appel d'une partie de l'opposition qui soutient le principe d'une candidature unique. Il faut souligner, au passage que le parti de Belaïd Abdelaziz qui n'a pas pris part aux précédentes initiatives de l'opposition fait généralement cavalier seul. En effet, parmi les derniers arrivés sur la scène politique, ce parti a, néanmoins réussi la gageur de placer plusieurs députés à l'Assemblée populaire nationale, lors des dernières élections législatives. Fort de son statut de troisième force politique, Le Front El Moustakbel, par la voix de son leader, a appelé à «l'ouverture d'un dialogue sincère avec tous les partenaires sociopolitiques pour l'intérêt suprême du pays». Cette cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de plusieurs partis politiques et de l'ambassadeur de Palestine à Alger, Louaï Aissa. Sur la question de tamazight qui a fait parler d'elle, ces derniers temps, le responsable du parti a estimé que son officialisation «est consacrée par la Constitution et qu'il est inutile d'ouvrir un autre débat à ce sujet». Evaluant le parcours de son parti crée en 2012, Abdelaziz Belaïd s'est félicité des résultats obtenus lors des élections législatives et locales de 2017, estimant que «ces résultats sont dus au discours réaliste adopté par le parti et à son programme qui répond aux espérances et aspirations des catégories sociales, notamment les jeunes, étant la première force de la société». Dans une brève allocution, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine a salué les positions de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne dans les institutions régionales et internationales.