DÉCHETS HOSPITALIERS À ORAN 20 cliniques privées mises en garde

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les déchets médicaux, très souvent périlleux, aussi bien pour le malade que pour les riverains

Les structures concernées bafouent la réglementation liée à la gestion des déchets médicaux.

On ne badine pas avec la santé du patient ni encore moins avec celle du citoyen. Tel est le message que l'on peut déduire des avertissements formulés par la direction de la santé de la wilaya d'Oran, sommant 20 cliniques privées de prendre en compte aussi bien l'environnement du malade alité que celui de l'habitant. Dans le tas, le carton rouge sorti par ladite instance locale repose essentiellement sur le délit du non-respect desdites structures sanitaires des règles élémentaires régissant leur gestion hygiénique exigées par le cahier des charges, mettant en avant les garde-fous à ne pas franchir dans l'exercice d'une telle profession noble, la médecine dans toutes ses branches et spécialités.

Aussi, les admonestations sévèrement formulées sont le résultat d'une enquête approfondie faite par les cadres de la direction de la santé, faisant état du non-respect des structures concernées bafouant totalement la question liée à la gestion des déchets médicaux. Autrement dit, les 20 cliniques en question sont en déphasage total avec les non-scientifiques, fixant les démarches à suivre dans le cadre de la gestion des déchets médicaux, très souvent périlleux, aussi bien pour le malade que pour les riverains, dont les habitations entourant ces cliniques où les propriétaires sont, très souvent, obnubilés par le gain rapide sans investir dans les professions périphériques comme la conservation scientifique et l'incinération des rejets provoqués par leurs «entreprises» dont le rôle principal est de prodiguer des soins de haut niveau et non pas d'empester le climat et le cadre de vie frappés par la pollution ambiante.

Pour le ministère de la Santé, représenté localement par la direction du même secteur (la santé, Ndlr), l'insoumission des 20 cliniques, dont la responsabilité est avérée dans la mauvaise gestion de leurs déchets, est synonyme de mesures répressives à prendre dans les prochains jours à la faveur des sorties de contrôle à opérer par les responsables aux fins de voir le niveau du «colmatage» des défaillances et les lacunes relevées. Autrement dit, la fermeture de ces cliniques est inéluctable. Est-ce de la poudre aux yeux ou encore s'agit-il d'un songe imaginé et fomenté de toutes pièces par les représentants locaux du département de Hasbellaoui? Si les faits sont de visu perceptibles, la responsabilité des uns et autres n'est pas en reste. Oran est, dans la majorité des secteurs, sale, impropre et invivable. Son cadre de vie est empuanti aussi bien au niveau terrestre que dans l'atmosphère. La gestion des déchets lambda a, depuis la nuit des temps, constitué le point faible des responsables locaux très souvent en manque d'idées et de projets, hormis ceux liés à la collecte anarchique des ordures avant de les déposer dans des décharges ne répondant à aucune norme scientifique. Cela a perduré des années durant avant la mise en place des centres d'enfouissement techniques dont la gestion commence toutefois à donner les petits fruits escomptés.

A Oran, il aura fallu l'arrivée du docteur Mansouri pour assurer la gestion managériale et scientifique de l'Etablissement hospitalier universitaire d'Oran afin que la question des déchets médicaux soit enfin prise en charge en conformité avec les standards universels. C'est déjà un acquis. Pour peu qu'une telle problématique soit réglée définitivement et devienne une tradition ancrée, comme une culture, même après le départ des hommes de bonne main et de bonne gouvernance dans d'autres fonctions. Car le traitement et l'incinération des déchets médicaux n'est pas un simple point de vue ni encore moins un simple fait du hasard.

Pour les spécialistes, la mauvaise gestion desdits déchets peut s'avérer fatale en constituant une véritable bombe à retardement qui risque d'exploser, tout en provoquant des dégâts très souvent irrémédiables, d'où toutes les mesures de sécurité prises à l'avance par les responsables de l'Etablissement hospitalier du 1er Novembre.

Ne dit-on pas que «mieux vaut prévenir que guérir?». A cette question précise, les établissements sanitaires privés sont astreints, au même titre que leurs homologues publics à la législation régissant le domaine et ils sont tenus de la respecter. Les déchets et les restes médicaux toxiques et non toxiques doivent être incinérés. Concernant cette problématique, une source avertie explique que «tous les promoteurs d'établissements privés de santé obéissent à une convention, en vertu de laquelle ils sont tenus, soit de réaliser leurs propres incinérateurs, soit de coopérer avec ceux réalisés dans les hôpitaux publics.

L'éradication et la prise en charge des déchets médicaux sont régies par une réglementation impliquant conjointement les secteurs de l'environnement et de la santé. Les autorisations d'ouverture de cliniques médicales privées sont accordées en fonction de ces normes et conditions qui doivent être respectées».