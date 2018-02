DES BLOCS IDÉOLOGIQUES FRIABLES, DES ALLIANCES SANS LENDEMAIN ET UN ANCRAGE POPULAIRE INEXISTANT La mauvaise mue de la scène partisane

Par Hocine NEFFAH -

La société est traversée par plusieurs courants politiques et idéologiques.

Ce jeu de repositionnement renvoie à une réalité politique, montrant une scène partisane dispersée et laminée par ses désaccords et frictions.

La présidentielle de 2019 ait motiver les partis politiques et l'opposition dans toutes ses variantes confondues. Les congrès et des conférences sont organisés dans la perspective de dégager des éléments d'une ébauche visant à apporter des alternatives à même de répondre concrètement par rapport à ce rendez-vous politique majeur.

Les quartiers généraux des partis s'attellent à peaufiner des résolutions politiques pour donner une ligne déterminant les priorités en termes d'orientation et de cap dans la perspective de la présidentielle. Ce mouvement qui se fait remarquer au sein des formations politiques est aussi exprimé par des entités se voulant l'expression de courants et d'alternatives «autonomes» dans le sillage de cette dynamique. Ce qui est remarquable, c'est que les alternatives ne sont pas aussi nuancées ni cristallisées comme démarches faisant dans la spécificité et la démarcation présentant en sorte des dynamiques différentes en fonction de la ligne politique et idéologique desdits partis et entités porteuses d'approches, somme toute semblables à ce qui existe de facto depuis plus d'une vingtaine d'années. La perspective électorale de la présidentielle ne semble pas offrir une espèce de décantation reflétant une polarisation autour des divergences ou des convergences offrant des pistes et des grilles de lectures politiques sur fond de projets de société tels qu'ils sont exprimés ailleurs dans les pays où la pratique politique est codifiée, voire encadrée selon des classifications idéologiques et de classes.

Cette notion ne semble pas avoir ce qui pourrait la justifier au niveau de l'exercice politique national plongé dans des archétypes exprimant des blocs et des agrégats hétéroclites et composites, même s'ils se font teinter d'une mouture donnant un apparat de quelque chose de différent, la matrice est la même, voire identique sur les questions stratégiques et essentielles, à savoir le volet économique et politique.

Entre divergence et convergence, la décantation est otage de la politique de repositionnement et de reconfiguration par rapport au cap, tel qu'il est imposé par le statu quo politique et non pas tel que l'alternative émanant de la société et des partis devrait s'esquisser.

Les présidentielles sont le prolongement d'un travail de convergence et de rapprochement sur la base d'un minimum politique répondant à des conjonctures et des points nodaux entre une famille politique constituant ainsi une mouvance et un pôle reflétant l'ambition et la volonté politique, obéissant à un choix stratégique dont la référence est le paradigme déterminant la ligne de démarcation par rapport à un autre projet porteur d'une vision et une conception dans l'antipode du premier.

La société est traversée par plusieurs courants politiques et idéologiques. Mais ces courants n'arrivent pas à faire cristalliser une dynamique compacte et homogène à cause du problème de leadership qui gangrène la classe politique.

Ce problème participe au sabordage de toute une dynamique qui exprime sa vitalité et son ambition au sein de la société, mais qui n'arrive pas à être traduite sous une forme cohérente à travers un pôle et une structure unitaire faits de convergence et de rapprochement sur la base des alliances même tactiques. Cette dynamique est sacrifiée sur l'autel de calculs étroits obéissant à une logique d'appareils et de cooptations.

La scène politique qui s'agite sur fond des congrès qui se préparent comme c'est le cas pour le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), le front

El Moustakbel, le Front de la justice et du développement etc., ne dégage pas un processus en phase avec les grandes tendances de la société et ses défis qui s'imposent comme alternative incontournable pour un changement, apportant son lot de solutions et de démarches dans le sens de la consolidation du processus démocratique et des réponses aux questions brûlantes et d'acuité, quant aux problèmes économiques, sociaux et financiers. Les alternatives qui s'inscrivaient dans une vision relevant de la bipolarité politique a cédé la place à une espèce de démembrement politique, favorisant des conceptions qui ne se reconnaissent pas dans la perspective unitaire et qualitative.

La stratification de la classe politique se faisait exprimer via une certaine ambivalence, affichant des actions politiques et partisanes, dans un cadre d'alliance faisant des pôles un concentré homogène pour se démarquer politiquement et idéologiquement. C'est l'exemple d'une mouvance démocratique et son projet de société et celui d'une mouvance islamiste. Or ces deux pôles sont intercédés par une dynamique et une démarche qui font des constantes et de la légitimité historique leur fer de lance, connu sous le nom de l'alliance nationalo-conservatrice.

Ce décor politique vient de laisser place à l'effritement et l'émiettement desdits pôles relevant des deux mouvances diamétralement opposées de par leur fondement doctrinal et leur matrice idéologique. Cette situation est aussi exprimée par la déroute de la conception unanimiste qui fait de la transition démocratique et de la Constitution consensuelle et d'une sortie de crise négociée. Cette tendance et cette entité se réfèrent plus à des volontés individualistes et surtout récupératrices, étant donné que cette démarche est potentiellement représentée par des personnalités connues par leurs accointances avec le régime politique en place durant une période donnée. Ce jeu de repositionnement renvoie à une réalité politique montrant une classe politique dispersée et laminée par ses désaccords et ses frictions, ce qui offre une situation d'une scène politique incarnant l'impasse et le blocage quant aux alternatives qui seront ajournées à un rendez-vous historique ultérieur.