LUTTE ANTITERRORISTE Parfaite maîtrise du terrain par l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

Ces bilans positifs succèdent aux résultats enregistrés vers la fin du mois de janvier, qui se sont soldés par l'élimination de 15 terroristes

Trois criminels désarmés, un réseau de soutien démantelé, des armes récupérées, des bombes et des caches détruites.

Les résultats enregistrés par l'Armée nationale populaire au courant de ces 10 derniers jours, dans le cadre de la lutte antiterroriste demeurent conséquents. Ils témoignent de la parfaite maîtrise par l'ANP du terrain et de l'accomplissement de sa mission avec une grande efficacité. Plusieurs terroristes ont été désarmés, alors que des cellules de soutien ont été démantelées à travers le territoire national. Des résultats qui interviennent dans un contexte sécuritaire tendu aux frontières à cause des menaces en provenance des pays voisins et des interconnections des groupuscules affiliés à différentes organisations criminelles. Le dernier bilan de l'ANP, datant du 8 février, fait état de la destruction d'une bombe de confection artisanale au niveau de M'sila, selon un communiqué du MDN qui souligne que lors de cette même journée, les forces de l'ANP ont désarmé un terroriste à Tamanrasset en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. Le MDN précise qu'il s'agit du terroriste dénommé A. Malek alias Abou Malbo, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. C'est dans ce même contexte que l'ANP avait la veille, démantelé une cellule de soutien au terrorisme à Bouira composée de pas moins de cinq éléments.

Elle a détruit au niveau de la même région deux bombes artisanales. Dans leur dure mission non-stop, l'ANP a pu, lors d'une opération à In Guezzam, récupérer trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et cinq chargeurs garnis. De leur côté, les forces de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna, un individu en possession de six armes à feu, une quantité de munitions et une paire de jumelles.

Toujours dans cette même wilaya, suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit six casemates pour terroristes contenant une paire de jumelles, une quantité de produits explosifs, des téléphones portables ainsi que d'autres effets, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté. Le 6 février dernier, l'ANP avait désarmé un terroriste activement recherché. Il s'agit de Kh. K. Benmoussa, alias Abou Mohamed, qui a rallié les groupes terroristes en 2013. Plus tôt au début du mois de février, l'ANP avait procédé au désarmement d'un autre terroriste à Tamanrasset.

Il répond au nom de A. Hadj Kouider, alias Echaâmbi en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et quatre chargeurs garnis. Il avait rallié les groupes terroristes en 2011. Ces bilans positifs succèdent aux résultats enregistrés vers la fin du mois de janvier, qui se sont soldés par l'élimination de 15 terroristes, dont les deux derniers avaient été abattus près de la commune de Ouled Ahlal, wilaya de Médéa. Il s'agit, en l'occurrence, du criminel T. Abderrahmane, alias Abou El Banet, qui avait rallié les groupes terroristes en 1993. Il s'agit également de M. Mustapha, alias Lokman Abou Rabah, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994. Ces derniers étaient responsables de plusieurs actes criminels à Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt et Chlef.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale souligne: «Ces résultats de qualité, concrétisés sur le terrain par les unités de l'Armée nationale populaire lors des opérations menées notamment durant le mois de janvier dernier et qui se sont soldées par l'élimination de plusieurs terroristes à Khenchela, Jijel, Médéa et Boumerdès, confirment la volonté et la détermination de l'Armée nationale populaire à venir à bout du fléau du terrorisme et consolider la sécurité et la quiétude parmi les citoyens.»