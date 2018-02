LE RND VA FÊTER SES 21 ANS D'EXISTENCE Ouyahia attendu à Biskra

Par Nadia BENAKLI -

Ce qui est certain c'est que le RND va mettre encore une couche pour apporter son soutien indéfectible au président de la République.

Le Rassemblement national démocratique va fêter la 21ème année de son existence sur la scène politique nationale. La cérémonie sera organisée dans le sud du pays cette foi-ci, plus précisément à Biskra. Le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, fera le déplacement vendredi prochain pour présider la cérémonie, selon une source proche de la direction du parti. La même source indique que la feuille de route a été dégagée lors de la dernière réunion du secrétariat national qu' a présidée Ahmed Ouyahia samedi dernier.

Le patron du parti a chargé ses membres de veiller à la préparation de ce rendez-vous dans de meilleures conditions. Une étape capitale pour la deuxième force politique du pays.

Cette cérémonie sera l'occasion pour le secrétaire général de s'adresser à travers un discours politique aux cadres et aux militants du parti. Ouyahia va présenter tout un bilan sur le parcours du parti depuis sa création en 1997. A l'issue des dernières échéances électorales, à savoir les législatives et les locales, le parti a réalisé un véritable exploit en améliorant son score au niveau du Parlement ou des Assemblées populaires communales et de wilaya. «Le parti est sorti des élections avec la tête haute», s'est réjoui Ahmed Ouyahia lors du dernier conseil national.

Malgré les difficultés et les problèmes rencontrés sur le terrain de compétition, le parti a réussi à s'imposer comme un véritable rival du FLN.

«Les deux élections de l'année 2017 ont définitivement réhabilité notre parti aux yeux de nos compatriotes après avoir été injustement accusé de fraude en 1997, le RND a été lui-même victime de dépassement au niveau local», avait affirmé le patron du parti, tout en précisant que ce résultat est le fruit d'un long travail mené par le parti. Contrairement à ce que tout le monde attendait, le secrétaire général n'a pas voulu répondre aux attaques du secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès. Bien au contraire, Ouyahia a strictement interdit à ses cadres et ses militants de revenir sur ce qui s'est passé aux dernières élections ou même de répondre aux provocations sur l'affaire du partenariat public-privé.

En cette période préélectorale, le vieux routier va lever le moindre doute sur son engagement et sa fidélité au programme du président. Le secrétaire général qui occupe également le poste de Premier ministre va s'engager à poursuivre le programme du président de la République en appliquant à la lettre ses instructions.