LE MOUVEMENT EL ISLAH RÉUNIT SES ÉLUS À ALGER Ghouini critique Mohamed Aïssa

Par Bouzid CHALABI -

Certaines mosquées accusent certaines carences qui les empêchent de remplir toutes leurs missions.

Les élus du mouvement El Islah se sont réunis hier à Alger. A cette occasion le chef de la formation politique Filali Ghouini les a sommés, dans son discours d'ouverture des travaux, à tenir leurs engagements envers les citoyens et particulièrement ceux qui ont porté leur choix sur eux lors des élections locales du 23 novembre dernier. «Je vous demande de vous consacrer entièrement à la promotion du développement local et de rester notamment à l'écoute des citoyens», leur a-t-il lancé. Comme il a insisté à ce qu'ils soient réactifs lors des délibérations d'assemblées«et surtout de ne pas céder aux pressions d'où qu'elles viennent», a-t-il précisé. Après d'autres orientations à l'adresse des élus, Ghouini a carrément changé de ton en abordant la problématique des harraga et surtout à propos des dernières instructions du ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, inhérentes aux rôles des imâms dans les mosquées.

Au sujet des harraga, Ghouini considère qu' au lieu de chercher les véritables raisons qui poussent nos jeunes à quitter leur pays au prix de leur vie, « on s'empresse de les condamner après l'échec de leur tentative», s'est-il offusqué. Toujours à propos de ce même phénomène, il a énuméré les raisons majeures des harraga. «Le chômage, la bureaucratie, les perspectives d'avenir quasi nulles et la perte de confiance sont les raisons de cette fuite dangereuse», a déploré Ghouini. Concernant les décisions du ministre des Affaires religieuses, Ghouini n'a pas mâché ses mots. «C'est à ne rien y comprendre! Au moment où bon nombre de nos mosquées accusent certaines carences qui les empêchent de remplir toutes leurs missions, la tutelle se préoccupe de futilités», a confié ce dernier sans apporter d'éclairage sur la nature des carences et des futilités, laissant ainsi la porte ouverte à diverses interprétations. Le gouvernement a fait également l'objet de vives critiques de la part du premier responsable du mouvement El Islah, lui reprochant entre autres «son manque d'action sur le terrain» faisant allusion aux mouvements de protestation qu'a connus le pays tout au long du mois de janvier dernier. Mais ce qui l'a encore plus choqué c'est le fait que le ministère de l'Education décide de licencier des grévistes. «C'est pour le moins tout à fait curieux dans le sens où parmi les enseignants virés, beaucoup ont déjà écopé d'une même sanction lors de mouvements de grèves qui ont eu lieu deux ou trois années auparavant. En clair: on vire des grévistes, on les réintègre ensuite, on les chasse par la suite et on les réintègre une nouvelle fois. Un manège qui démontre tout le manque de sérieux d'un ministère qui visiblement ne sait plus à quel saint se vouer». A propos de la difficile conjoncture que traverse le pays, le président du mouvement El Islah a souhaité «que toutes les forces vives s'impliquent davantage à fournir des efforts supplémentaires qui puissent éviter au pays de ne pas être trop impacté par la conjoncture actuelle».Et de conclure enfin: «Chacun doit y mettre du sien si l'on veut que le pays se développe.» Soulignons que des élus qui désiraient prendre part ont été amenés à le faire. Et où chacun a livré au bureau national du mouvement ce qu'il rencontre comme problème en tant que membre d'Assemblée populaire communale ou de wilaya. Ce à quoi Ghouini leur a indiqué de faire valoir leurs prérogatives d'élus.

Rappelons enfin que lors de cette rencontre, l'idée d'alliance avec d'autres partis semble plutôt ne pas faire l'unanimité au sein du mouvement si l'on en croit les aveux de certains membres du bureau national que L'Expression a pu interpeller sur cette éventualité.