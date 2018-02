FRONT SOCIAL La semaine s'annonce chaude

Par Hasna YACOUB -

Sit-in et démonstration de force des syndicats en grève sont annoncés pour lundi et mercredi prochains. A qui profitera le chaos dans le pays? ni aux gouvernants ni aux gouvernés, c'est évident.

Malgré ce temps glacial, la journée de demain sera chaude. Et c'est peut-être même la pluie et le mauvais temps qui pourront éviter au pays le risque de dérapage. En effet, il est attendu que les enseignants affiliés au Cnapeste (le Conseil national du personnel enseignant du secteur ternaire) organisent des sit-in devant les directions de l'éducation dans chaque wilaya. Ces sit-in vont coïncider avec la démonstration de force promise par les médecins résidents dont la grève tend vers le pourrissement après plus de trois mois de protestation. Cette convergence de grogne n'est pas sans risque surtout dans les prochains jours. Le Cnapeste qui a opté pour le jusqu'au-boutisme dans sa démarche, refusant toute négociation avec la tutelle, a promis d'aller crescendo dans sa protestation, en organisant, dans les jours à venir, des sit-in et même, à en croire son porte-parole, des marches à l'échelle nationale. Une décision qui semble bien réfléchie par ce syndicat qui cherche sûrement à la faire coïncider avec l'appel à la grève générale, lancé par 11 syndicats, réunis sous la houlette de l'intersyndicale, pour le mercredi prochain. Le 14 février prochain donc, il est attendu que les syndicats autonomes des secteurs de l'administration, de l'éducation et de la santé, ainsi que des secteurs économiques ou encore les postiers paralysent le pays pour faire aboutir trois principales revendications liées à la retraite, au Code du travail et au pouvoir d'achat. Ces mouvements de protestation risquent de converger en ce mois de février. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les grognes éparses risquent, en se produisant durant une même période, d'enfanter un grand mouvement de colère. Malgré tout les efforts déployés par l'Exécutif de Ahmed Ouyahia d'ouvrir un débat constructif avec les syndicats pour trouver un terrain d'entente, ce dernier est face à une plausible explosion sociale. Qui pourra éviter le pourrissement de la situation aujourd'hui? La réponse à la question est urgente car il s'agit de sauver la maison Algérie. A qui profitera le chaos dans le pays? ni aux gouvernants ni aux gouvernés, c'est évident. Et pourtant, des personnes structurées dans des syndicats, politisés même, ne semblent pas prendre conscience des conséquences de tels agissements. Car autant les syndicats sont dans leur rôle premier de revendiquer une amélioration du niveau de vie du travailleur, autant ils sont dans l'obligation de protéger son outil de travail. Citoyens avant d'être des syndicalistes, ces derniers ont également des devoirs envers leur pays dont en premier veiller à sa quiétude et stabilité. Et il est à se demander donc pour quelle raison ces derniers optent pour le pourrissement tout en sachant pertinemment que les pouvoirs publics sont dans l'incapacité de répondre, en raison de la conjoncture économique fragile du pays, favorablement à leurs revendications. Pourquoi prendre l'élève en otage et pousser à l'année blanche? Pourquoi mettre en danger la vie de millions de citoyens en paralysant les hôpitaux?

Et pourquoi mettre carrément l'Algérie à «genoux» en bloquant l'ensemble du secteur économique du pays? L'Algérie doit-elle s'endetter pour satisfaire ses enfants? Doit-elle céder sa souveraineté et donner les rênes au Fonds monétaire international (FMI) pour améliorer la vie des citoyens? Doit-elle mettre pied à terre pour augmenter le médecin, l'enseignant, le fonctionnaire et le postier? Imaginons que les gouvernants décident de le faire. Et après? Dans quelle Algérie va vivre cet enseignant, médecin ou fonctionnaire? Personne ne peut nier que la situation socio-économique du citoyen n'est pas reluisante. Il est vrai que ce dernier fait face à la dégradation de son pouvoir d'achat à la suite des augmentations «sauvages», décidées unilatéralement par des commerçants et autres prestataires dès l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018.

Il est vrai aussi que le gouvernement a décidé de certaines restrictions et de nouvelles taxes, mais non sans maintenir son soutien aux classes moyennes et vulnérables. Cependant, le moment n'est pas opportun pour exiger le partage d'un gâteau qui n'existe plus, après la chute drastique des prix du pétrole qui consiste en la principale ressource des revenus du pays. Il est attendu du citoyen qu'il soit enseignant, médecin ou autre fonctionnaire de puiser au fond de lui-même cette force innée de son patriotisme social pour se dévouer pour l'Algérie, la mère-patrie. Loin de toute démagogie, tout citoyen doit avoir, en son for intérieur, ce sentiment que la sauvegarde des intérêts du pays passent avant ses propres intérêts. L'Algérie a, aujourd'hui plus que jamais, besoin que ses enfants se sacrifient pour la préserver.