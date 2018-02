LA GRÈVE DES MÉDECINS RÉSIDENTS SE POURSUIT Une action d'envergure se prépare

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les blouses blanches ne décolèrent pas

Après l'organisation de sit-in régulièrement au niveau des structures de santé du pays, ils se préparent à tenir demain, une action nationale d'envergure.

Les actions des médecins résidents se poursuivent sur le terrain. Après l'organisation de sit-in régulièrement au niveau des structures de santé du pays, ils se préparent à tenir demain, une action nationale d'envergure. Est-ce un rassemblement de plus au sein de l'hôpital Mustapha Pacha? Le communiqué diffusé par le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) n'a déterminé ni le lieu ni le type de cette action.

«L'ensemble des résidents, après concertation de toutes les facultés d'Algérie, a voté pour une action d'envergure, une manifestation pacifique nationale le lundi, 12 février à Alger», est-il écrit. Ils reprochent toujours au ministère de la Santé de ne pas prendre concrètement en charge leurs revendications.

Selon les représentants du Camra, la tenue de réunions de manière intense avec la tutelle dans le cadre de la commission intersectorielle n'a strictement servi à rien. Pour ces derniers, les membres de ladite commission ignorent à ce jour le fond de leur contestation. Ils disent ne pas comprendre comment cela est possible alors que depuis près de trois mois maintenant les revendications des médecins résidents sont de notoriété publique. Pour rappel, les deux exigences phares portées par le Camra qui sont d'une part l'abrogation du caractère obligatoire du service civil et d'autre part la question du service militaire dont le médecin n'est pas dispensé. Il s'agit des deux principaux points, censés être au menu des négociations. Or, les porte-paroles du Collectif des médecins résidents ont fait savoir qu'en ce qui concerne le second point, après six réunions de la commission intersectorielle il n'a toujours pas été mis sur la table. Pour ce qui est du service civil, ils expliquent encore que rien de nouveau n'a été proposé. Ils assurent par ailleurs, que des propositions ont été présentées par les médecins résidents à la tutelle, mais que cette dernière n'a apparemment pas l'intention de les prendre en compte. Par ailleurs, la décision d'entreprendre une action nationale intervient suite aux menaces de Mokhtar Hasbellaoui quant à une éventuelle interruption des négociations si les médecins résidents ne mettent pas fin à la grève. «Après plus de trois mois de grève, l'agression de la corporation médicale par les forces de l'ordre le 3 janvier dernier, le boycott de la première session du Dems 2018 et avec le soutien de nos chers maîtres qui croient en notre cause et qui nous ont tant soutenus - après plusieurs réunions stériles avec la commission intersectorielle- commission censée prendre en charge nos revendications-la tutelle continue d'ignorer notre mouvement», lit-on encore sur le même document. Ceci dit, bien d'autres facteurs ont été mis en exergue ces derniers jours par les contestataires. Il y a peu, certains médecins grévistes se sont plaints de ne pas avoir perçu leurs salaires.

En effet, les salaires ont été gelés pour quelques-uns et ponctionnés pour d'autres. Toutefois, cette procédure n'a pas été appliquée pour l'ensemble des médecins grévistes, mais seulement dans quelques établissements de santé du pays. Pour la grande majorité des hôpitaux, les salaires ont été normalement versés. Les porte- paroles du Camra se sont défendus en expliquant que la ponction sur salaire ne peut s'appliquer que sur des fonctionnaires, sachant que le statut du médecin résident n'est pas défini comme tel.