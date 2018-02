ASSOCIATION DES MALADES CANCÉREUX «NASSIMA» DE BLIDA "913 malades ont été hébergés"

Par Abdellatif TOUALBIA -

Le docteur Hamid Bensalem, vice-président de l'association

Cette association a vu le jour en 1999 grâce au docteur Ridha Kara-Mostefa, pilote de ligne de formation, qui a voulu, en compagnie d'une équipe restreinte, aider les patients cancéreux à surmonter leur douleur et affronter cette dure et pénible épreuve qui est, pour beaucoup de nos patients, un moment important de leur vie.

La mission de cette équipe est et sera d'être toujours plus près des patients ainsi que de leur offrir l'aide qui leur sera difficile de trouver ailleurs. Le centre d' accueil est situé près de l'hôpital Frantz-Fanon et est constamment prêt à recevoir des malades de partout.

Au cours d' une rencontre, nous avons fait connaissance avec le docteur Hamid Bensalem, vice-président de l'association «Nassima», qui a bien voulu, à la veille de la tenue de l'assemblée générale de l'association, livrer un pan de la vie de l'association.

«Cela commence par un dépistage en vue de rechercher, avant l'apparition des symptômes, la présence de lésion traduisant une maladie débutante chez un individu apparemment en bonne santé. En effet, nous avons aidé plus de 125 patientes en les accompagnant, à titre gracieux, à faire 75 mammographies ainsi que 22 échographies mammaires». D'emblée, le docteur Bensalem évoque la gratuité de l'hébergement dans un centre d'accueil et cela, durant toute la période des séances de chimiothérapie et de radiothérapie.

«Pour cela, 913 personnes malades ont été hébergées. Nous sommes à 9 030 patients, depuis le début de notre activité», enchaîne le vice-président, qui évoque, au passage, le transport, surtout pour ceux qui résident hors de la wilaya de Blida ainsi que les malades qui se déplacent vers les hôpitaux ou leurs domiciles.

«Pour cela, nous disposons de trois ambulances qui ont accompagné 1 623 patients, à titre gratuit, je le souligne, et deux fourgons mortuaires qui ont ramené 214 patients décédés à leurs domiciles», enchaîne le docteur, qui termine sur la prise en charge psychologique et celle relative aux finances.

«Nous disposons d'un psychologue agréé par l'Etat qui s'occupe de 400 patients pris à chaque étape de la maladie.»

Pour le volet financier, le docteur Bensalem reconnaît là, l'effort considérable de l'Etat qui prend en charge toutes les dépenses inhérentes aux frais médicaux de toutes natures. «Je suis fier, au nom de mes collègues et bénévoles, d' ajouter le fait que l'association finance l'achat des médicaments, souvent onéreux et déjà 6 450 patients ont reçu leurs médicaments», termine ainsi le docteur Hamid Bensalem son intervention, mais, après avoir lancé un vibrant appel en direction des bonnes volontés dont la générosité fait qu'elles soient au rendez-vous de l'aide attendue.

Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de causer à bâtons rompus autour du calvaire que vivent les cancéreux qui n'ont pas la même chance que ceux des autres malades dans d'autres wilayas.

On évoque, par exemple, les centres de dépistage de la Cnas, qui ne répondent à aucune norme en la matière. «Elle ne collabore nullement avec les services du ministère de la Santé», estime un médecin au fait de la chose.

«Il faudrait au moins optimiser et rentabiliser les moyens humains et matériels inutilement investis dans les unités d'oncologie», critique justement un infirmier dont le regard est sévère en direction de la santé.

«Il y a aussi les problèmes de radiologie qui sont en voie d'être résolus», nous affirme-t-on de source digne de foi. à toutes les personnes qui soutiennent des initiatives du genre «Nassima», nous adressons nos plus vifs remerciements.