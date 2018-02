INTEMPÉRIES SUR LE NORD DU PAYS Plusieurs routes coupées à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Avec leur lot de joie et de désagréments, les perturbations atmosphériques ont été une réalité dans la région.

Les chutes de neige bloquent depuis la nuit de samedi à dimanche, la circulation sur plusieurs routes nationales et chemins de wilaya à travers le territoire national, selon les correspondants de la radio locale. A Béjaïa, les chutes de neige qui affectent ces dernières 24 heures la wilaya ont rendu le trafic routier difficile dans les régions montagneuses. La circulation automobile demeurait encore difficile sur le réseau routier de la région, à l'instar de la RN 7 reliant Bougaâ et Béni Ourtilène en allant vers Béjaïa et la RN 12 entre Béjaïa et Tizi Ouzou. C´est la deuxième fois que la neige s'invite cette année. Hier, la poudreuse était si dense que beaucoup de régions sont bloquées. Elle est un indice des fortes chutes de neige en basse Kabylie. Durant les trois derniers jours, un froid rigoureux a sévi dans la région. Pour les connaisseurs, cela suffisait pour s´attendre à une situation bouleversante. Les bulletins météorologiques le signifiaient déjà. Bouleversante, la situation l´était, en effet hier. Les pluies torrentielles et les fortes chutes de neige n´ont pas été sans conséquences sur le vécu des habitants de la région. Le temps s´est sérieusement gâté, avant-hier, durant le jour comme durant la nuit à Béjaïa et ses régions. Comme à chaque changement climatique qui se singularise par des chutes de neige en abondance, plusieurs villages et hameaux situés en hauteur sont conséquemment isolés par la poudreuse. Cette dernière qui a marqué son retour durant la nuit de samedi à dimanche, avant que des éclaircies n'apparaissent hier. Alors que les agriculteurs de la région estiment que le retour des pluies et les chutes de neige sont salutaires, notamment pour certaines cultures et pour les réserves d´eau, les automobilistes restent sceptiques et appréhendent la situation différemment. Cette appréhension est illustrée par le fait que plusieurs voies de communication à travers les quatre points cardinaux de la wilaya sont bloquées. Jeudi dernier, la RN 12 avait été coupée à la circulation au niveau d´Adekar. Il en est de même dans presque toutes les communes de la région: Kendira, Bouni, El Kalaâ et Chellata ont subi le même sort. Ouzellaguen, Tibane, Akfadou et Toudja n´étaient pas mieux loties. Les équipes de déneigement se sont déployées à temps. Ce retour de la neige n´a causé pour l'heure que le blocage des axes routiers. Le gaz était disponible et aucune pénurie n'a été signalée au niveau des régions situées sur les hauteurs. Les habitants ont pris soin de s'approvisionner en tous besoins. Alertés par les BMS colportés sur les réseaux sociaux, les habitants se sont montrés sereins même si les craintes demeurent présentes au cas où le temps se gâterait davantage. Mais le déneigement des routes, qui se fait en permanence, rassure quelque peu les montagnards, dont certaines régions commencent à respirer depuis que le gaz de ville est arrivé. Celles qui en sont dépourvues gardent espoir d'en finir avec la bonbonne de gaz et par ricochet avec cette angoisse qui pointe au moindre changement de temps.