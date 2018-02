LE RÉSEAU EST TOMBÉ À MEKLA CETTE SEMAINE 6 kilos de drogue récupérés et neuf individus arrêtés

Par Kamel BOUDJADI -

Le réseau qui empoisonnait les jeunes à Mekla et Larbaâ Naït Iraten est tombé cette semaine. Composé de neuf individus âgés entre 24 et 46 ans, le gang a été démantelé grâce à un travail d'investigation mené par les éléments de la police judiciaire de Tizi Ouzou. L'opération qui a eu lieu, selon le communiqué de la cellule de communication, sur la route menant vers Boubhir s'est soldée par l'arrestation de deux membres, chefs du groupe, à savoir H. T et M. T. Roulant à bord de leur véhicule, ils ont été pris en flagrant délit de possession d'une quantité de 65 plaques d'un poids de 06 kilos et 165 grammes de drogue. Selon le même rapport, les deux individus étaient en route vers cette localité afin de conclure un marché de vente de drogue avec d'autres membres. Le réseau écumait, pour rappel, les villages et localités des communes de Mekla, Larbaâ Naït Iraten, Tizi Rached jusqu'aux localités de la périphérie de la ville de Tizi Ouzou. Après cette arrestation musclée, les enquêteurs ont poursuivi les investigations qui ont permis de remonter la piste jusqu'aux autres membres du réseau qui sont au nombre de cinq.

Les enquêteurs sont sur la piste de deux autres éléments qui sont encore en fuite. Parallèlement à cette saisie importante, les éléments de la police judiciaire ont également récupéré deux véhicules servant aux déplacements des membres ainsi qu'une quantité de téléphones portables. Une somme d'argent estimée à 91 000 dinars a été saisie.

Notons ainsi que la lutte contre les réseaux de drogue se poursuit sans merci par les services de sécurité. Récemment, c'est à Ouaguenoun qu'un vaste réseau a été démantelé. Ce dernier était tentaculaire et englobait plusieurs wilayas du pays. C'est le chef qui a été intercepté à Ouaguenoun dans un barrage de police après qu'il ait été repéré. Une vingtaine de kilos de drogue seront ainsi récupérés avec un véritable arsenal de guerre et un parc automobile au service des membres du gang. Toutefois, la lutte qui se poursuit en amont par les services de sécurité ne rencontre pas encore le travail nécessaire en aval par les autres services concernés et les associations dans le domaine de la prévention contre la consommation de ces substances destructrices. Malgré les moyens mobilisés par l'Etat, la lutte en aval souffre encore de lacunes rendant ainsi le colossal travail de la police et de la Gendarmerie nationale moins efficace. En effet, malgré l'existence d'un centre de désintoxication au CHU de Tizi Ouzou, l'un des meilleurs en Afrique, il n'en demeure pas moins que le mouvement associatif doit servir de trait d'union entre l'établissement et les victimes qui se comptent par centaines de milliers. Un vaste chantier en aval est à poursuivre car la drogue est en train de faire des ravages dans toutes les composantes de la société y compris les écoles et l'université. Des rapports d'études menées par d'éminents chercheurs incitent à tirer la sonnette d'alarme face à l'avancée de ces substances qui touchent à présent les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les enfants. Dans les écoles, la drogue a fait son entrée même dans les collèges et les lycées après l'université qui en souffre depuis plusieurs années.