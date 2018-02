TRAFIC DE PSYCHOTROPES Un véritable drame social

Par Ikram GHIOUA -

7 opérations de saisie de psychotropes effectuées par les douanes à l'aéroport de Constantine depuis début 2018.

Le trafic de psychotropes prend une ampleur inquiétante en Algérie. Les plus importantes saisies effectuées, notamment par les forces de la sûreté de la wilaya, mais aussi par la Gendarmerie nationale et l'Armée nationale populaire sur un véritable phénomène social sont éloquentes. Chaque jour on procède à l'arrestation de dealers ou de consommateurs. Les bilans sont quotidiens face à une montée effrénée de ce trafic. Deux opérations distinctes concernant ce fléau ont été menées au niveau de l'aéroport international de Constantine, Mohamed Boudiaf, lors desquelles pas moins de 650 comprimés de psychotropes ont été saisis par les services de la douane algérienne.

Les faits se sont produits la semaine dernière quand, lors d'une fouille, les douaniers découvrent cette drogue dans les bagages de deux passagers en provenance de France.

Le premier arrivait de Paris. Dans ses bagages, les douaniers ont découvert 450 unités de psychotropes en plus de flacons contenant un produit liquide considéré comme hallucinogène. L'autre mis en cause en provenance de Mulhouse qui tentait de faire introduire 200 comprimés de psychotropes, a été également démasqué. Les deux mis en cause âgés de 44 et 49 ans sont originaires de Constantine et M'sila. Une importante enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer l'étendue de ce trafic. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que sept opérations de saisie de psychotropes ont été effectuées par les douanes à l'aéroport de Constantine depuis début 2018 avec la saisie de pas moins de 6000 comprimés.

La capitale de l'Est n'est pas la seule ville touchée par ce phénomène. On avance le chiffre d'un million de comprimés de cette substance saisis pratiquement chaque année et le chiffre n'est pas exhaustif. Il s'agit de comprimés de psychotropes de différentes marques. Selon les nombreuses enquêtes diligentées, il a été établi que les trafiquants font transiter ces substances par les pays du Sahel passant par les frontières sud du pays à destination des pays de l'Europe.

Les plus grandes quantités sont effectivement saisies dans la région sud du pays, notamment Tamanrasset, Adrar et Ghardaïa.

Vers la fin de l'année 2017, un important réseau est tombé entre les mains des services de sécurité. Sa composante avait acheté entre 2016 et 2017 des psychotropes pour un montant de 42 milliards de centimes. Composé de 11 individus, le réseau avait été démantelé par la Sûreté nationale à Zéralda. Les mis en cause sont âgés de 28 à 55 ans et usaient même de faux documents pour la création d'une entreprise fictive devant activer entre Laghouat et Zéralda. Les forces de la police ont saisi près de 9 millions de comprimés.

Durant cette même période, les services de la police avaient également démantelé un réseau composé de trois trafiquants au niveau de la commune de Hussein Dey en saisissant près de 800 comprimés. Plusieurs enquêtes sont lancées à travers le territoire national pour aboutir aux vrais commanditaires qui veulent inonder le pays. Ce sont surtout des jeunes qui s'adonnent à la consommation des psychotropes d'où le malaise social.

Ce marché fort convoité par les narcotrafiquants est juteux. Il ne s'agit plus de marchandise classée comme étant constituée de drogues douces, mais aussi des drogues dures qui ciblent une tranche de la société qui a perdu ses repères.