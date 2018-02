BOUIRA Rassemblement devant la direction de l'éducation

Par Abdenour MERZOUK -

Hier et s'inscrivant en droite ligne dans son mouvement de radicalisation de la grève, le Cnapeste a organisé un sit-in devant le siège de la direction de l'éducation. Le mouvement qui s'est surtout limité aux délégués, s'est voulu aussi une réponse à la menace de la ministre de révoquer les grévistes. Les manifestants, qui continuent de considérer leur mouvement légitime et conforme à la loi, disent «ne pas craindre les menaces de la tutelle qui au lieu d'ouvrir les portes du dialogue, s'évertue à recourir à de faux arguments et aux menaces de radiation» nous confie un délégué du lycée Mohamed-Seddik Benyahia de Bouira. «Notre protestation est réaliste, nous exigeons la concrétisation des accords dûment cosignés avec la tutelle. Nous ne reprendrons qu'à cette condition», ajoute notre interlocuteur. Le Cnapeste a rendu public un communiqué relatif au mouvement de grève observé depuis plus de 10 jours à travers la wilaya. Le syndicat des trois paliers de l'enseignement et malgré les pressions exercées par les chefs d'établissements, considère le suivi satisfaisant. En chiffres et selon le coordinateur de wilaya, Djamel Benyoucef, la grève, depuis son premier jour, a été observée dans 54 lycées sur un total de 57 établissements. Pour le moyen, 50 collèges ont répondu à l'appel national sur un total de 125 établissements moyens d'enseignement. Le suivi reste historique pour le primaire où plusieurs écoles ont débrayé totalement. Dans son communiqué, le Cnapeste rappelle les principales revendications soulevées par le bureau et le conseil national, à savoir les multiples promesses contenues dans les procès-verbaux et précisément celui du 19 mars 2005, ainsi que les revendications contenues dans les procès-verbaux des wilayas de Bejaïa et de Blida. Le sit-in des syndicalistes hier, sème la peur dans les rangs des parents pour l'avenir de leurs enfants et qui craignent également le remake de ce qui se passe à Blida. Le bras de fer, s'il venait à perdurer, ne sera profitable à aucune partie mais serait nuisible aux seuls apprenants qui en fin d'année passeront des examens.