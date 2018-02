UNIVERSITÉ DE BOUIRA Le recteur limogé

Par Abdenour MERZOUK -

L'agression d'un étudiant à l'arme blanche dans l'enceinte universitaire semble être la goutte qui aura fait déborder le vase. La tutelle vient de mettre fin aux fonctions du recteur de l'université Akli Mohand- Oulhadj. Même si du côté de l'administration l'on parle d'un départ demandé par l'intéressé, bon nombre attribuent la mise de fin aux fonctions au niveau de Bouira à l'insécurité qui prévaut dans cette structure depuis le début de l'année.

La décision d'écarter le professeur Moussa Zereg aurait été prise suite à la réunion d'une commission diligentée depuis Alger avec les professeurs et qui a évalué la situation au niveau du campus. Depuis sa prise de fonction en août 2016, l'université de Bouira a connu plus d'une centaine de mouvements de protestation entre la rentrée de septembre 2016 et celle de 2017.