ATTEINTES AUX BONNES MOEURS À TIZI OUZOU Des dizaines d'individus impliqués

Par Aomar MOHELLEBI -

Coup de filet réussi des services de sécurité

14 mis en cause ont été présentés au parquet, neuf ont été mis en détention préventive, cinq ont été cités à comparaître tandis que sept dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Des dizaines de personnes, impliquées dans des affaires d'atteinte aux bonnes moeurs, ont été arrêtées par les différents services de la police de la wilaya de Tizi Ouzou durant la période s'étalant du 1er au 31 janvier 2018. Quant au nombre total d'affaires traitées dans le même registre, il est de 10. 14 mis en cause ont été présentés au parquet, neuf ont été mis en détention préventive, cinq ont été cités à comparaître tandis que sept dossiers judiciaire ont été transmis au parquet. Par ailleurs, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.), les services de police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont traité, durant tout le mois de janvier, 87 affaires mettant en cause 107 personnes. 22 ont été présentées au parquet, dont cinq ont été placées en détention préventive, 11 été citées a comparaître, six ont été placées sous contrôle judiciaire, et 68 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. «S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 38 affaires, mettant en cause 59 personnes, 20 ont été présentées au parquet, dont six mises en détention préventive, 11 citées à comparaître, deux laissées en liberté provisoire, une placée sous contrôle judiciaire et enfin, 21 dossiers judiciaires transmis au parquet, révèle en outre la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière a indiqué en outre qu'au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont eu à traiter 22 affaires, mettant en cause 29 personnes. 26 ont été présentées au parquet, 16 ont été mises en détention préventive, sept citées à comparaître, deux ont été placées sous contrôle judiciaire, une a été laissée en liberté provisoire et trois dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

En outre, au volet des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), les services concernés ont élucidé 73 affaires impliquant 112 personnes. 39 ont été présentées au parquet, six mises en détention préventive, 12 ont été citées à comparaître, 7 laissées en liberté provisoire, 14 ont été placées sous contrôle judiciaire et 39 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Notre source ajoute qu'au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont traité 24 affaires impliquant 31 personnes: 10 ont été présentées au parquet, cinq ont été mises en détention préventive, une citée à comparaître, une placée sous contrôle judiciaire, trois laissées en liberté provisoire et 16 dossiers judiciaires y afférents transmis au parquet. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 409 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant 484 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 4 230 personnes ont été contrôlées, 67 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s'agit du port d'arme prohibée, détention de stupéfiants et psychotropes, individus recherchés par les services de sécurité, séjour illégal... Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de 21 personnes, conclut-on.