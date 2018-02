900 CONTRÔLEURS POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL INFORMEL ET LA FRAUDE FISCALE La Cnas et la Casnos font front commun

Par Arezki SLIMANI -

Le siège de la CNAS à Alger

Les deux Caisses nationales mutualisent leurs équipes de contrôle et leurs moyens de lutte.

Sur décision ministérielle, la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), font désormais équipe commune, depuis dimanche, pour lutter contre l'informel envahissant et la fraude fiscale généralisée, opérés par des entrepreneurs et commerçants pour le moins indélicats quant à la déclaration de leurs employés, notamment en les privant ainsi de remboursement des frais médicaux encourus par la classe des travailleurs sans compter les décès au travail ou les maladies invalidantes qui les guettent à tout moment.

Ainsi, une grande importance a été consacrée par la Cnas au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans son plan stratégique triennal 2017-2019. Cette action, qui s'inscrit notamment dans son axe relatif à la préservation des équilibres financiers et pour la pérennité du système de sécurité sociale permettra sans aucun doute de débusquer les «tricheurs et les mauvais payeurs». Ce système, tant jalousé, vient de bénéficier d'un «Service commun» développé par les deux grandes caisses d'assurances sociales publiques que sont la Cnas et la Casnos. Il s'agit de permettre aux agents de contrôle de chaque caisse d'effectuer des missions pour le compte des deux caisses en même temps.

Ce nouveau service a été lancé dimanche 11 février par les directeurs généraux des deux organismes, le docteur Tidjani Haddam (Cnas) et le docteur Acheuk Youcef Chaouki (Casnos). Diligenté sous le thème «Mutualisation des efforts pour un recouvrement efficace», cette cérémonie de lancement a regroupé plusieurs cadres chargés du recouvrement, d'agents de contrôle et divers autres responsables relevant des agences Cnas-Casnos des wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et Tipasa.

La journée d'hier a été l'occasion d'informer des agents de contrôle Cnas-Casnos, au niveau des agences de wilaya du pays afin de s'imprégner des activités des agents de contrôle des deux caisses, notamment en matière de procédures et des méthodes de travail enrichies par un échange d'expériences accru.

A Alger, un point de presse explicatif a été organisé hier au siège de la Casnos- wilaya d'Alger - Ouest sous la présidence de son directeur Akli Berkani et du DG de la Cnas de la wilaya d'Alger, Tayeb Bounedjar.

A une question de L'Expression quant à une formation spéciale des nouveaux contrôleurs mixtes des deux caisses, Berkani a expliqué que «cela n'est point nécessaire, du moment que les agents effectueront un travail similaire à leur précédente tâche, chacun dans sa branche».

Il est à signaler que cette mutualisation des personnels permettra aux deux caisses de déployer un plan efficient d'autant plus qu'elles disposent de plus de 900 agents de contrôle, agréés et assermentés. Ce quota est renforcé par plus de 300 stagiaires-contrôleurs.

Cette nouvelle stratégie doit également permettre un «gain de temps» non négligeable car le contrôleur va opérer simultanément au nom des deux caisses. Il est à signaler, selon Berkani, que des opérations coup-de-poing ne sont pas écartées. Il devait également indiquer que la «finalité de cette action reste la sécurité sociale de l'employé» tout en se félicitant que «c'est la plus belle décision prise par les deux caisses».