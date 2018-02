RENCONTRE ENTRE LA CGEA, LE BUSINESSMED ET L'OIT À GENÈVE Un forum économique international prochainement à Alger

Par Abdelkrim AMARNI -

Le siège de l'OIT à Genève

L'entrepreneuriat chez la femme en Afrique et le volet de la migration figuraient au menu de cette réunion.

Les perspectives de renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Confédération des entreprises algériennes (Cgea) ainsi que le «Businessmed», ces deux dernières présidées par Mme Saïda Neghza, ont été au coeur d'une rencontre visant les actions à entreprendre afin de promouvoir et développer l'entrepreneuriat chez les femmes en Afrique.

Cette visite institutionnelle de travail, effectuée lundi 12 du mois courant, au siège de l'OIT à Genève, a-t-on appris auprès de la Cgea, a permis au directeur général de l'institution internationale en la personne de Guy Rider et à la présidente de la Cgea et Businessmed, Neghza Saïda, d'aborder le volet de la migration ainsi que l'avenir du travail en Afrique et dans les pays méditerranéens. L'entretien entre les deux présidents a porté sur les défis économique et social auxquels sont confrontés les pays africains et ceux de la Méditerranée. Sont cités la migration, le chômage chez les jeunes ainsi que les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs de ces régions. Au cours de cette rencontre, Saïda Neghza et le directeur général de l'OIT, Guy Rider, lequel était accompagné de Raphaël Gijon directeur international de l'OIT et de Suarez Roberto Santos, secrétaire général adjoint de l'Organisation internationale des employeurs «OIE», ont convenu de la nécessité de renforcer leur coopération par la mise en place d'un plan d'action conjoint. Celui-ci comportera des actions communes afin de promouvoir et développer l'esprit de l'entrepreneuriat chez les femmes en Afrique afin qu'elles puissent atteindre une autonomisation économique et sociale. Ce plan prévoit également des actions communes à même de développer des politiques favorisant le développement de l'investissement et la création d'entreprises ainsi que l'amélioration des conditions des travailleurs en Afrique et en Méditerranée. Ces initiatives devront également permettre de réduire le taux de chômage dans ces régions et stopper le flux migratoire vers les pays du Nord.

Parmi les autres points abordés, on relève l'organisation d'un forum économique international qui se tiendra à Alger pendant le deuxième semestre de l'année 2018. Cette rencontre réunira les plus importantes organisations patronales des pays méditerranéens et de l'Afrique. L'OIT, le Bureau international du travail «BIT» ainsi que de l'Organisation internationale des employeurs OIE, y participeront.

L'objectif de cette rencontre est d'encourager et multiplier les partenariats productifs qui permettront ainsi aux opérateurs économiques algériens, méditerranéens et africains d'identifier des projets d'investissement dans de multiples secteurs.

L'ambition de ce forum est, non seulement de mettre en relation les entreprises présentes à cet événement, mais surtout de les accompagner jusqu'à la signature d'accords de partenariat durant les rencontres «B2B» qui sont programmées.