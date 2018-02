Le lissage brésilien

Par Nadia BENAKLI -

Le lissage brésilien, c'est ce qui est appelé chez nous la kératine, est un traitement des cheveux à l'aide de produits de soin à base de kératine. Il s'agit d'une méthode utilisée par les coiffeurs pour «détendre» temporairement les cheveux. Le lissage brésilien est un traitement capillaire qui consiste à sceller un liquide constitué de kératine et d'autres ingrédients chimiques dans les cheveux à l'aide d'un fer à lisser. Cette méthode pratiquée initialement au Brésil a été exportée dans le monde entier. Cependant, certains produits de lissage brésilien ont été interdits du fait d'une dose de formaldéhyde excédant les normes légales.

* Le lissage japonais désigne un procédé permettant de défriser les cheveux de manière durable, en en modifiant la structure originelle, sans toucher le cuir chevelu. Il est adapté à toutes les natures de cheveux (crépus, ondulés ou frisés) et requiert l'utilisation de produits spécifiques. Le lissage japonais, également appelé Yuko System1, se déroule en trois étapes: remodelage de l'aspect du cheveu, mise en condition thermique à la plaque céramique ionisante et fixation définitive, introduction de protéines. Il a pour but de raidir les cheveux pour une durée d'environ 6 mois.