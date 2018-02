UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA Le gang de dealers tombe

Par Arezki SLIMANI -

Ils sont cinq individus, dont une femme. Ils ont presque le même âge que les étudiants. Ils passent donc inaperçus. Ils vendent en toute impunité du kif traité dans un milieu estudiantin enclin à ce genre de consommation. Un commerce juteux, que les services de police de Béjaïa vient de stopper net, mettant hors d'état de nuire cette bande de trafiquants de drogue du campus Targa Ouzemmour de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Ayant eu vent de leur activité à travers des informations qui leur sont parvenues, les policiers ont dressé un véritable plan qui leur permettra très rapidement d'appréhender les dealers en flagrant délit. B.O. et Y.Z. étaient ce jour-là à l'heure. Les barrettes de kif traité étaient en leur possession auparavant, prête à être écoulées. La jeune fille, membre du groupe présumé trafiquant de drogue se chargeait de prospecter d'éventuels clients qu'elle orientait sur le champ vers les deux dealers qui ont pris place non loin du campus. Au moment opportun, les policiers interviennent. Y.Z. tente, à la vue des agents de police, de dissimuler les barrettes de kif en sa possession mais c'était déjà trop tard. Les policiers le surprennent en flagrant délit. A l'audition, les deux prévenus donneront sans peine les noms de leurs trois acolytes. Présentés devant le parquet de Béjaïa, deux des membres du gang seront placés sous mandat de dépôts tandis que les trois autres seront cités directement à comparaître. Ils sont tous poursuivis pour détention et commercialisation de drogue. Il est à rappeler que récemment, les mêmes services ont démantelé un autre gang du même genre près du lycée Berchiche à El Kseur. B. R. et S.A. ont été également arrêtés en flagrant délais de vente de psychotropes devant le lycée Berchiche de la ville d'El Kseur.

Le premier était en possession de six barrettes de kif traité de différentes tailles prêtes à la vente, soit 66 gr et une bouteille contenant un produit «Clona» et 20 comprimés «BiogaliniC Prarkidyl», et une somme d'argent évaluée à 11 300 DA, provenant de la vente de la drogue. Son acolyte avait sur lui un joint à moitié consommé. Le dossier juridique constitué, les deux individus présumés dealers ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour. Jugés en référé, l'un des deux dealers a écopé de 8 ans de prison ferme, assortie d'une amende de un million de DA, tandis que le

second a été condamné à une amende de 50 000 DA. A travers la mise hors d'état de nuire de ces deux gangs à El Kseur et Béjaïa, ce sont les milieux scolaire et étudiant qui sont ciblés par les narcotrafiquants, des environnements qui s'y prêtent allégrement.