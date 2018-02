ANCIEN CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE Décès de Mohamed Megueddem

L'ancien chef de la cellule communication de la présidence de la République, durant l'exercice du président Chadli Bendjedid, Mohamed Megueddem, est décédé hier, a-t-on appris de source sûre. Le défunt Mohamed Megueddem s'est éteint en France, des suites d'une longue maladie, a-t-on précisé. Originaire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, où il est né en mai 1943, Mohamed Megueddem avait également été nommé chargé de mission en 2004 par le président Abdelaziz Bouteflika., poste qu'il aura occupé jusqu'en 2014. Connu pour sa discrétion, il avait notamment exercé comme conseiller technique au ministère de l'Intérieur, entre 1979 et 1980, avant de rejoindre quelque temps plus tard la présidence de la République, un poste qu'il aura occupé jusqu'en 1990. Homme de dossiers, il était notoirement connu dans le monde des médias nationaux, où il avait tissé un réseau de relations à la fois dense et controversé, et plus largement par de nombreux cadres supérieurs de l'administration, entre autres institutions.