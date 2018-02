PEUGEOT-ALGÉRIE L'usine réalisée le mois d'avril

Par Wahib AïT OUAKLI -

C'est presque fini. L'usine de montage des voitures de marque Peugeot-Algérie est fin prête. C'est ce que l'on apprend auprès de la direction de l'industrie et des mines de la wilaya d'Oran, affirmant que les travaux devant aboutir à la réalisation de l'usine seront lancés au cours du premier semestre de l'année en cours, c'est-à-dire au mois d'avril prochain. L'unité en question est implantée dans la région d'El Hamoul, rattachée à la commune d'El Kerma. Aux fins de concrétiser un tel projet, celui-ci a été soumis à un tas de processus techniques. Autrement dit, les travaux seront lancés directement juste après l'accomplissement des procédures techniques et l'achèvement de l'étude géotechnique du terrain choisi. Le foncier accordé à cet investissement s'étale sur une surface de 120 hectares dont la majeure partie dudit foncier est dédiée à la mise en place des ateliers de montage tandis que le reste sera attribué aux entreprises devant se spécialiser dans le domaine de la sous-traitance activant dans le domaine de la pièce de rechange. Le choix porté sur le site d'El Hamoul a été motivé par plusieurs raisons, liées essentiellement à la position de l'endroit estimée stratégique. D'autant qu'il est situé à deux pas des deux Routes nationales, les RN 4 et 108, la voie ferrée reliant Oued Tlélat, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Alger, mais également par juxtaposition de l'autoroute Est-Ouest et sa proximité avec l'aéroport Ahmed Ben Bella. Pour plus d'un, notamment les promoteurs dudit investissement, le projet est d'une importance capitale, d'où l'accélération des procédures quant à la concrétisation d'un tel chantier. C'est ainsi que l'étude géotechnique du terrain retenu pour abriter l'usine automobile de marque Peugeot à Oran a été lancée. C'est ce qu'a indiqué récemment le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, tout en soulignant que «les services concernés ont reçu tous les dossiers portant sur le terrain retenu pour la réalisation de l'usine automobile Peugeot». Dans le sillage de ses propos, il a présenté un bilan sur les grands projets d'investissement dont a bénéficié Oran. Il convient de rappeler que le contrat a été signé en novembre 2017 entre le groupe de l'Entreprise nationale de production de machines industrielles de Constantine, le groupe privé Condor, la société pharmaceutique algérienne Palpa Pro et la société Peugeot Citroën et ce dans le cadre de la mise en place dudit projet et la production de voitures en Algérie. Pour le taux d'intégration, l'on confirme que le «projet sera, à terme, de 40%», ajoutant que «le contrat prévoit également la création d'une académie de PSA en Algérie». Cette académie permettra la formation de la main-d'oeuvre algérienne et le développement des compétences dans le domaine de l'assemblage et de la construction des véhicules au profit de Pcpa. Pour les objectifs recherchés par les responsables hiérarchiques, le projet, en plus de ceux existants, vise essentiellement le développement de la filière automobile complète en Algérie. Aussi l'on révèle que les équipementiers de Peugeot, qui s'implanteront également en Algérie, développeront d'autres partenariats avec des opérateurs algériens pour créer un tissu industriel et aller au-delà des 40% du taux d'intégration. Sachant que la mobilité du marché de voitures est importante en Algérie, l'investissement misé n'est pas des moindres du fait que, souligne t-on l'usine aura un impact négatif sur la main- d'oeuvre, en absorbant le chômage. «L'usine permettra la création de 1 000 emplois directs, et de milliers d'autres indirects», a-t-on expliqué.