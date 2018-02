DU NOUVEAU POUR LES SOUSCRIPTEURS DE LOGEMENTS AADL 2 Le paiement de la 2e tranche dès demain

Les souscripteurs concernés seront programmés progressivement

Le gigantesque chantier de l'Aadl 2 prend forme et les promesses du gouvernement se concrétisent petit à petit. Le dernier signal en la matière a été lancé, ce jeudi, par le ministre de l'Habitat. Abdelwahid Temmar a annoncé aux souscripteurs l'ouverture de la procédure de retrait des ordres de versement de la deuxième tranche. En sus de cette bonne nouvelle, synonyme d'un état d'avancement des chantiers de réalisation, le ministre a également révélé que les paiements pouvaient s'effectuer à distance, afin d'éviter les longues files d'attente devant les guichets établis au niveau du complexe Mohamed-Boudiaf à Alger. En effet, une convention signée jeudi entre l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL), permet d'éviter aux citoyens tout déplacement en simplifiant ces procédures complexes et immobilisantes pour le souscripteur. Ainsi, une plate-forme électronique a été mise en place au service du souscripteur afin qu'il introduise son numéro d'inscription et son code pour procéder au retrait de son ordre de versement. Cet ordre sera doté d'un code spécifique à chaque souscripteur afin d'éviter toute falsification.

La convention permettra, également, au souscripteur-client du CPA, ou de tout autre banque, de régler sa tranche à travers des transactions interbancaires. Les originaux des reçus de versement doivent être impérativement conservés et remis lors de la décision d'affectation. Les souscripteurs du programme location-vente Aadl 2, ayant effectué le choix du site mais n'ayant pas encore retiré l'ordre de versement de la 2ème tranche, sont donc appelés à procéder au paiement à partir de demain 18 février. L'Aadl avait ouvert en décembre 2017 son site électronique aux souscripteurs au programme Aadl 2013 pour le choix des sites d'attribution de logements.

Les souscripteurs concernés seront programmés progressivement pour le téléchargement de l'ordre de versement dans la rubrique «Aadl2-2eme tr» précise-t-on.

Par ailleurs, les résultats des enquêtes menées sur 600.000 dossiers Aadl 2 seront annoncés à partir du mois de mars prochain, a affirmé le ministre de l'Habitat, à l'issue de la signature de la convention entre l'Aadl, la CNL et le CPA. Cette date butoir permettra aux citoyens, dont les dossiers seront éventuellement refusés, d'introduire un recours. Les enquêtes ont été élargies au livret foncier et aux permis de construire a-t-il été rappelé. A l'issue de l'opération de tri des demandes relatives au programme Aadl 1 (2001-2002) concernant 13.912 requêtes, 7937 recours ont été acceptés et 2942 autres rejetés, alors que des enquêtes concernant 3033 dossiers autres recours sont en voie d'exécution.