29E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L'UMA Le président Bouteflika écrit à ses pairs

Par Bouzid CHALABI -

Le président de la République

Le président Bouteflika plaide pour la consolidation et le renforcement de l'édifice maghrébin.

A l'occasion du 29ème anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA) le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue tunisien, Béji Caïd Essesbi, au souverain du Royaume du Maroc, le roi Mohammed VI, ainsi qu'au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de Libye, M.Faïz Mustapha al-Serradj et enfin au président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz.

A l'adresse du président tunisien, Abdelaziz Bouteflika lui a réitéré l'attachement «constant» de l'Algérie à cet édifice maghrébin en tant que «choix stratégique et revendication populaire». Estimant que cet anniversaire historique «est une occasion pour mettre en avant les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage existant entre nos peuples maghrébins», le président de la République a indiqué que cette halte «implique une méditation et une évaluation du processus pour une révision globale et objective de son système de fonctionnement et son adaptation aux développement en cours afin de permettre à l'édifice maghrébin d'être un regroupement actif sur la scène internationale».

En cette occasion, le président Abdelaziz Bouteflika a réitéré «l'attachement constant de l'Algérie à l'Union du Maghreb arabe (UMA) en tant que choix stratégique et revendication populaire et sa volonté à redynamiser ses institutions et structures pour défendre les intérêts communs, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité», a conclu le chef de l'Etat dans son message. Dans le message adressé au souverain du Maroc, le président de la République a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la redynamisation des institutions et structures de l'Union pour la défense des intérêts communs de ses pays. Soulignant que «cet anniversaire historique est une occasion pour rappeler les relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage liant les peuples maghrébins, ainsi que les constantes civilisationnelles qu'ils ont en partage et leur communauté de destin», le président Bouteflika a indiqué que «c'est là une station qui appelle à évaluer le parcours de l'Union du Maghreb arabe et à développer et adapter son fonctionnement aux impératifs de la conjoncture de manière à consolider et à renforcer l'édifice maghrébin». A ce propos, le chef de l'Etat a réaffirmé «l'attachement constant de l'Algérie à l'Union du Maghreb arabe en tant que choix stratégique et revendication populaire et sa volonté à redynamiser ses institutions et structures pour défendre les intérêts communs, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité.

A l'adresse du président Faïz al-Serradj, le président Bouteflika a écrit «cet anniversaire historique est une occasion pour rappeler les relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui lient les peuples maghrébins» et une opportunité pour «méditer et évaluer le parcours de l'Union du Maghreb arabe en vue de la révision et du développement de son mode de fonctionnement, afin de lui permettre d'être un regroupement agissant dans son environnement régional et international» Le chef de l'Etat a tenu à cette occasion à réitérer «l'attachement constant de l'Algérie en tant que choix stratégique et revendication populaire et sa volonté à redynamiser ses institutions et structures pour défendre les intérêts communs, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité».

Dans le message adressé à son homologue mauritanien, le chef de l'Etat «appelle à une évaluation globale et objective de l'édifice maghrébin pour la révision de son mode de fonctionnement, en vue de lui permettre d'être au diapason des développements en cours et de devenir un acteur régional et international efficace». Le président Bouteflika a poursuivi «je tiens à cette occasion à vous réitérer l'attachement constant de l'Algérie à l'Union du Maghreb arabe, en tant que choix stratégique et revendication populaire et sa volonté à redynamiser ses institutions et structures pour défendre les intérêts communs, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité».