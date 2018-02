OULD ABBÈS À PROPOS DE LA CONSTITUANTE REVENDIQUÉE PAR HANOUNE L'initiative du PT est "superflue"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Je ne comprends pas pourquoi on propose des initiatives alors que tout va pour le mieux en Algérie.»

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a commenté l'initiative de la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, qui a revendiqué la convocation des élections pour une Assemblée nationale constituante. Pour le patron du FLN, qui s'est exprimé en marge d'une cérémonie d'hommage aux moudjahidate des wilayas du Centre (Alger, Tizi Ouzou, Tipasa). «On a assez d'assemblées et de conseils et il ne sert à rien d'en rajouter d'autres». «Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais l'Etat est debout, et on a un président qui le gère convenablement, on a des institutions, un Conseil de la nation, une Assemblée populaire nationale, un gouvernement, un Haut Conseil islamique, un Haut Conseil de la langue arabe, un Haut Commissariat à l' amazighité, un Conseil constitutionnel, un Conseil d' Etat, une Cour suprême, des Assemblées de wilayas et communales...je ne comprends pas pourquoi on demande une autre assemblée?», a-t-il soutenu. «Je ne comprends pas pourquoi on propose des initiatives alors que tout va pour le mieux en Algérie?», a-t-il ajouté. Au sujet de la traduction du député de Tébessa, Mohamed Djemaï, des mouhafedhs et le député de Annaba, Baha Tliba Eddine devant la commission de discipline, installée récemment, suite à l' appel de ce dernier à la constitution d'une coordination de soutien à la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat, il a fait savoir en substance qu' «il est tenu par l'obligation de réserve et qu'il ne peut pas divulguer le secret de ces dossiers en cours d'examen». A ce propos, il a avancé que «le parti du FLN est régi par des statuts, un règlement intérieur et des instances et commissions permanentes qui appliquent la réglementation du parti». Il a promis de rendre public le résultat du travail de ladite commission au moment opportun. Il a en outre avancé que «la commission de discipline est tenue par le secret ou contrainte de travailler dans la discrétion», et qu'en tant que secrétaire général, «il ne peut révéler le résultat avant sa communication par cette dernière». Sur le plan social, il a estimé que «l'ébullition que connaît le front social est une chose naturelle dont le traitement passe par le dialogue et la négociation». Il a affirmé que «la stabilité du pays et l'unité territoriale doivent être au-dessus de toute autre considération». Il a réitéré aussi que «le Parti se porte bien» et que «la fraternité et la solidarité règnent entre ses militants, d'autant plus que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika est le président du parti et nous devons appliquer son programme et ses orientations». Il a qualifié les propos sournois et hypocrites de Naïma Salhi sur tamazight de «radotage», rappelant que «nous somme des Amazighs depuis des milliers d'années». Des hommages similaires seront rendus à l'ensemble des moudjahidate à l'est, à l'ouest et au sud du pays et une seconde cérémonie sera organisée à Tlemcen dans ce sens. Cette cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités révolutionnaires et nationales dont l'ancien chef du gouvernement, le moudjahid Abdeslam Belaïd, Salah Goujil et bien d'autre figures révolutionnaires des wilayas du Centre.

Le SG du FLN a indiqué que cet hommage intervient conformément aux orientations du président de la République pour la préservation de l'Histoire et la mémoire contre la culture de l'oubli.